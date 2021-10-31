المغربية دنيا بطمة تطرح «أنا عندي استعداد» (فيديو)

دنيا بطمة في كواليس فيديو كليب «أنا عندي استعداد» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت المطربة المغربية دنيا بطمة ثاني أغنية من ألبومها الجديد باللهجة المغربية تحت عنوان «أنا عندي استعداد».

الأغنية الجديدة من كلمات يونس آدم، ومن ألحان المغربي محمد الرفاعي، ومن توزيع حمزة الغازي، ومن إنتاج «الترك برودكشن».

وحصد فيديو كليب الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة منذ الساعات الأولى لطرحه على «يوتيوب»، كما اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي، وتربعت على ترند محركات البحث.

وظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة بشكل مختلف ومميّز؛ حيث لقيت إعجاب واستحسان متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن الألبوم الجديد للمطربة المغربية سيضم مجموعة من الأغاني بلهجات مختلفة وألوان موسيقية متنوعة.

وطرحت دنيا قبل أشهر قليلة أغنية بعنوان «حب المصالح»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.