تعرف إلى موعدي عرض «قمر 14» و«المحكمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 12:00 مساء
من كواليس بدء تصوير «قمر 14» (خاص لـ بوابة الوسط)

قرر أحمد السبكي منتج فيلم «قمر 14» طرحه في دور العرض السينمائية يوم 29 ديسمبر المقبل، وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها العمل أثناء عرضه في الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي».

«قمر 14» بطولة عدد كبير من النجوم، منهم خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وشيرين رضا وأحمد مالك وبيومي فؤاد ومحمد جمعة ومي الغيطي وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وخالد أنور وغيرهم، تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.

كما يستعد المنتج أحمد السبكي لطرح فيلم «المحكمة» في دور العرض يوم 24 نوفمبر المقبل، لينافس به أيضًا ضمن موسم السينما الشتوي.

«المحكمة» يضم عددًا كبيرًا من النجوم منهم غادة عادل وجميلة عوض وفتحي عبدالوهاب وأحمد داش وأحمد خالد صالح ومايان السيد وكريم عفيفي ونجلاء بدر وملك زاهر، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإنتاج أحمد السبكي وإخراج سامح عبدالعزيز.

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