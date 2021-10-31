اكتشاف أول زورق كامل لحضارة المايا

صورة مأخوذة في 29 سبتمبر 2018 لجوف في يوكاتان (أ ف ب)

أعلن المعهد الوطني للأنتروبولوجيا والتاريخ، العثور، في المكسيك، على زورق يعود لحضارة المايا، هو الأول الذي يكتشف كاملًا، في مغارة في يوكاتان.

ولم يكن تسنى لعلماء الآثار من قبل العثور سوى على أجزاء من قوارب مائية لحضارة المايا، وفق «فرانس برس».

وعثر على هذا القارب، العائد لنحو ألف سنة، محفوظًا في حال جيدة في جوف في الكهف.

واكتشفه عمال كانوا يعاينون الموقع تمهيدًا لتشييد خط قطار جديد في شبه جزيرة يوكاتان، التي استقرت فيها حضارة المايا.

وغطس غواصون على عمق خمسة أمتار في المغارة لانتشال ما يشبه قطعة خشبية كبيرة تمتد على 1.60 متر طولًا و80 سنتم عرضًا من صنع الإنسان على ما بدا لهم.

وخلص الخبراء، الذين عاينوا هذا الاكتشاف، إلى أنه زورق جذعي استخدمه أفراد حضارة المايا «إما لجلب المياه من الجوف وإما لوضع تقدمات فيه»، بحسب ما جاء في بيان المعهد الوطني للأنتروبولوجيا والتاريخ.

ومن المرتقب إجراء مزيد الدراسات في نوفمبر، بمساعدة جامعة «سوربون» في باريس لتحديد عمره ونوع الخشب المستخدم لصنعه.