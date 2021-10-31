اكتشاف أول زورق كامل لحضارة المايا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 01:30 مساء
صورة مأخوذة في 29 سبتمبر 2018 لجوف في يوكاتان (أ ف ب)

أعلن المعهد الوطني للأنتروبولوجيا والتاريخ، العثور، في المكسيك، على زورق يعود لحضارة المايا، هو الأول الذي يكتشف كاملًا، في مغارة في يوكاتان.

ولم يكن تسنى لعلماء الآثار من قبل العثور سوى على أجزاء من قوارب مائية لحضارة المايا، وفق «فرانس برس».

وعثر على هذا القارب، العائد لنحو ألف سنة، محفوظًا في حال جيدة في جوف في الكهف.

واكتشفه عمال كانوا يعاينون الموقع تمهيدًا لتشييد خط قطار جديد في شبه جزيرة يوكاتان، التي استقرت فيها حضارة المايا.

وغطس غواصون على عمق خمسة أمتار في المغارة لانتشال ما يشبه قطعة خشبية كبيرة تمتد على 1.60 متر طولًا و80 سنتم عرضًا من صنع الإنسان على ما بدا لهم.

وخلص الخبراء، الذين عاينوا هذا الاكتشاف، إلى أنه زورق جذعي استخدمه أفراد حضارة المايا «إما لجلب المياه من الجوف وإما لوضع تقدمات فيه»، بحسب ما جاء في بيان المعهد الوطني للأنتروبولوجيا والتاريخ.

ومن المرتقب إجراء مزيد الدراسات في نوفمبر، بمساعدة جامعة «سوربون» في باريس لتحديد عمره ونوع الخشب المستخدم لصنعه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برايتون يخطف تعادلا مثيرا أمام ليفربول.. وتشيلسي يعزز الصدارة
رياضة عالمية
الطبيب وابن إبراهيم وعفاف أبرز الوجوه الرياضية المرشحة في انتخابات البرلمان ...
رياضة محلية
كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثالثة من لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
وزيرة الخارجية السودانية المقالة: حمدوك لن يكون جزءا من «مهزلة الانقلابيين»
عربى
«ريال مدريد» يعبر «إلتشي» بثنائية فينيسيوس
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
السد القطري يزيد العراقيل الفنية أمام برشلونة.. وتشافي: أنا حاليا أركز في عملي
رياضة عالمية
قندهار.. «عاصمة القنب» المزدهرة بزراعة المخدر في ظل حكم طالبان
اقتصاد
«لعنة النفط» تضرب سكان جاكفيل في ساحل العاج
اقتصاد
انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» في القاهرة
ليبيا
عيب صناعة يجبر «تسلا» على سحب سيارتها
سيارات
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
بكين تغلق بعض دور السينما لاحتواء تفشي الجائحة
دولى
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
هيئة الرقابة الإدارية تكشف: مناصب لمتقاعدين وخسائر وقروض متعثرة في شركة ...
ليبيا
ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة
اقتصاد
(فيديو) فيضانات هائلة تضرب بعض مدن الولايات المتحدة
دولى
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اللصيقات.. مستقبل التطعيم ضد «كورونا»