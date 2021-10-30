غضب مكسيكي بسبب بيع آثارها في مزاد فرنسي

قناع فخاري من فيراكروز المكسيكية خلال معرض للقطع الفنية والتراثية من حقبة ما قبل كولومبوس في مدينة مونتيري بالمكسيك في أكتوبر 2007 (أ ف ب)

أوضحت المكسيك خطر بيع قطع تراثية خاصة بها، في مزادين على قطع فنية من عصر ما قبل كولومبوس، من المقرر إقامتهما في باريس الشهر المقبل.

وطلبت سفارة المكسيك لدى فرنسا، الخميس، «إلغاء» المزادين، وفق «فرانس برس».

ومن المقرر إقامة المزادين في 2 نوفمبر والعاشر منه في باريس، وهما بعنوان «آثار وفنون من الشرق وفنون العصر ما قبل الكولومبي» من تنظيم دار «أركوريال»، و«فنون العصر ما قبل الكولومبي وتحف تاينو من مجموعة فيوري الفنية» من تنظيم دار «كريستيز».

وتطرح «آركوريال» في المزاد أكثر من أربعين قطعة من حضارات ميكستيكا والأزتيك وتلاتيلكو وكوليما، تتراوح قيمتها التقديرية بين 200 يورو وعشرة آلاف يورو.

كريستيز

أما «كريستيز» فتعرض قطعا تعود إلى أكثر من ألف سنة، بينها قلادة لا تقل قيمتها التقديرية عن 150 ألف يورو، وقناع مصنوع قبل 1500 سنة تراوح قيمته التقديرية بين عشرين ألف يورو وأربعين ألفا.

وفي مذكرة مرسلة إلى وزارة الخارجية الفرنسية في 22 أكتوبر، أعربت مكسيكو عن قلقها من الاتجار بـ«تراثها الوطني لمناسبة هذين المزادين»، وفق بيان أصدرته السفارة المكسيكية في باريس.

واعتبرت السفارة أن «الاتجار يحرم هذه القطع ذات القيمة التي لا تُقدر بثمن، من جوهرها الثقافي والتاريخي والرمزي لتحويلها إلى بضائع»، قائلة إن هذا الاتجار يشجع على «الانحراف العابر للحدود» و«النهب».

وطلبت السفارة المكسيكية من فرنسا «التحقق من استيفاء القائمين على عمليات البيع بما يشمل المزادات، مجمل الموجبات القانونية الوطنية والدولية». وقالت منظمة اليونسكو إنها «تلقت مطلع الأسبوع رسالة من المكسيك تبدي فيها قلقها».

وأوضحت الهيئة الأممية «نحن ندرس حاليا المعلومات التي زودونا إياها بشأن عدم قانونية بيع ما يقرب من 78 قطعة تطرحها كريستيز».

وأطلقت المكسيك منذ سنوات حملة لاستعادة قطعها التراثية التاريخية من أصحاب مجموعات خاصة في العالم أجمع، لكنها تواجه صعوبات في عمليات الإعادة خصوصًا من فرنسا بسبب عقبات تشريعية.