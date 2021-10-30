مهرجان مزدة يلقي الضوء على «حواديت يهود مصر»

الفيلم الوثائقي «حواديت يهود مصر» يشارك في مهرجان مزدة الدولي للأفلام القصيرة (فيسبوك)

كشف مهرجان مزدة الدولي للأفلام القصيرة قائمة الأعمال المشاركة بدورته الرابعة، التي تحمل اسم الأديب أحمد الفقيه، ومن بينها الفيلم الوثائقي المصري «حواديت يهود مصر» للمخرج أحمد هاشم، الذي ينافس ضمن 24 عملًا.

والفيلم من تصوير وسيناريو آن كمال، وأداء صوتى شريف ريحان، ومونتاج وإخراج أحمد هاشم، وحصد جائزة أفضل سيناريو وأفضل فيلم باختيار الجمهور بمهرجان إيكون ميديا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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نشرت صفحة المهرجان في «فيسبوك» نُبذة عن الفيلم، جاء فيها «تبدأ الأحداث بإلقاء شعر وطنى مصري فهى مسقط رأس الشاعر المصرى المصرى مراد فرج، ثم تبدأ الكاميرا الانتقال للحديث عن أبرز العادات والتقاليد ليهود مصر أثناء فترة تواجدهم قبل قيام ثورة 23 يوليو، حيث استعرض السيناريست والمخرج بشكل سريع بعض الحوارات مع بعض من الطوائف اليهودية التى ما زالت تقيم فى مصر».

وتابعت: «ومنهم ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية والتى تحدثت عن مقابر البساتين ثانى أكبر المقابر اليهودية فى العالم، كذلك عدد المعابد فى القاهرة التى تصل إلى 12 معبدًا أبرزها فى شارع عدلى (بوسط القاهرة) والتى يمكن استغلالها كوسائل ثقافية وسياحية».

وتقام فعاليات المهرجان في عدد من المدن الليبية، وهي بنغازي وطبرق ومصراتة وزوارة ومزدة، إضافة إلى دولة العراق، حسب ما قال المزداوي.

والدول المشاركة في المهرجان هي مصر والسعودية والأردن وسلطنة عمان والكويت والعراق وسورية وفلسطين ولبنان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والكونغو وفرنسا وبريطانيا وكولومبيا وتركيا.