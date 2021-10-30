بلدية «بنت بيه» تقيم معرضها الأول للفنون

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 01:10 مساء
لوحات فنية ومنحوتات مختلفة شكلتها مواهب شابة من مختلف الأعمار من بلديات وادي الحياة في معرض إبداعي (فيسبوك)

نظم مكتب الثقافة والتنمية المعرفية ببلدية بنت بيه معرضًا فنيًّا، تحت شعار «بريشتي وقلمي نبني موهبتي» عبَّر من خلاله المشاركون عن مواهبهم وإبداعاتهم.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الليبية على «فيسبوك»: «تنوعت الأعمال الفنية المختلفة في المعرض الذي يُقام لأول مرة بمشاركة من بلديات وادي الحياة، ما بين اللوحات والمشغولات اليدوية، والمنحوتات والتي نالت إعجاب الزائرين للمعرض الذين عبروا عن دعمهم وتشجيعهم لهذه المبادرة الثقافية والفنية وتضمنت فعاليات المعرض المقام في مقر مكتب الثقافة بنت بيه يومي 24 و25 أكتوبر الجاري العديد من الأنشطة الثقافية المتنوعة».

وقال مدير مكتب الثقافة، الهادي علي الهادي، إن المعرض يعد الأول من نوعه كنشاط فني وثقافي في المنطقة، وتضمن عرض عشرات اللوحات الفنية المتنوعة التي تمثل فنون الرسم والخط والنحت والمشغولات اليدوية، و لوحات فنية من رسومات الأطفال، ويأتي في إطار تشجيع المواهب الشابة في بلديات وادي الحياة.

وفي الختام أُقيم حفل لتكريم المشاركين والجهات الداعمة في إنجاح فعاليات المعرض، وفق ما أعلنت الوزارة.

لوحات فنية ومنحوتات مختلفة شكلتها مواهب شابة من مختلف الأعمار من بلديات وادي الحياة في معرض إبداعي (فيسبوك)
لوحات فنية ومنحوتات مختلفة شكلتها مواهب شابة من مختلف الأعمار من بلديات وادي الحياة في معرض إبداعي (فيسبوك)
لوحات فنية ومنحوتات مختلفة شكلتها مواهب شابة من مختلف الأعمار من بلديات وادي الحياة في معرض إبداعي (فيسبوك)
لوحات فنية ومنحوتات مختلفة شكلتها مواهب شابة من مختلف الأعمار من بلديات وادي الحياة في معرض إبداعي (فيسبوك)
لوحات فنية ومنحوتات مختلفة شكلتها مواهب شابة من مختلف الأعمار من بلديات وادي الحياة في معرض إبداعي (فيسبوك)
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