انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للجاز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 03:12 مساء
مهرجان القاهرة الدولي للجاز يكرم هاني شنودة (خاص لـ بوابةالوسط)

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز «Cairo Jazz Festival»، بحفل المطربة المصرية نهى فكري في مركز التحرير الثقافي بوسط البلد، بالعصمة المصرية (القاهرة).

وقدم المهرجان في مستهل فعاليات لفتة فنية مميزة بتكريم أيقونة الموسيقى المصرية الموسيقار الكبير، هاني شنودة، تقديرا عن مشواره الموسيقي الحافل بالتاريخ الفني العريق، ومؤسس فرقة «المصريين» العالمية ومكتشف كبار نجوم الفن من بينهم محمد منير وعمرو دياب.

وكذلك كرمالمهرجان رائد موسيقى الجاز، الموسيقار مجدي بغدادي، مؤسس «بغدادي بيج جاد باند».

لمسات فنية
وضعت نهى فكري لمستها الغنائية في إطلاق صافرة البداية الرسمية لحفلات المهرجان عبر سهرة جاز موسيقية شهدت تقديمها أغنيتين جديدتين من تأليفها لأول مرة، وتعد نهى من الأصوات الرائدة في عالم الجاز المصري، وانطلقت برحلتها الغنائية عبر مشروعين مختلفين، أولهما مشروع فرقتها الموسيقية لأغاني الجاز العالمية والثانية فرقتها «جنان»، التي تغني خلالها باللغة العربية من مؤلفاتها بالاعتماد على موسيقى البوب والروك.

اليوم الأول
شهدت فعاليات اليوم الأول من المهرجان ندوة فنية خاصة بتاريخ موسيقى الجاز في مصر، وتاريخ أشهر فرق الموسيقى الغربية، بحضور هاني شنودة ومجدي بغدادي وعمرو صلاح مدير المهرجان، بجانب افتتاح معرض صور فوتوغرافية يستعرض تاريخ ورحلة أساطير الفرق الموسيقية في مصر، وشهد حفل الافتتاح حضور سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر والملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية راتشيل ليزلي.

واختتمت فعاليات أول أيام مهرجان القاهرة للجاز بحفل الفرقة الأمريكية ICX Jazz Ensemble، التي أتت مشاركتها في إطار التعاون الثقافي بين المهرجان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستضيف لأول مرة ثلاث فرق موسيقية أمريكية هي: ICX Jazz Ensemble ومجموعة AJOYO بجانب الفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية أيمن فانوس والذي تشاركه عازفة التشيلو الأمريكية الشهيرة Frances-Marie Uitti.

النسخة الثالثة عشرة
تحتضن النسخة الثالثة عشرة للمهرجان مشاركة أكثر من 20 فرقة موسيقية من 13 دولة، من بينها مشاركة مصرية متميزة، من بينها فرقة الدور الأول ومحمد أبو ذكري، ورباعي سامر جورج، وفرقة طارق رؤوف وبهاء الدهبي وفريق أوتاك و سول ترينز، هذا بجانب توليفة مميزة من المشاركات الدولية، مثل Strake & Gorter من ألمانيا، وEdi Nulz من النمسا، وفريق Nuno Campos Quartet من البرتغال، والفنانة الهولدنية Agnes Gosling، وفريق Kruidkoek الهولندي، إضافة إلى المجري Viktor Toth والفرقة السويسرية Christoph Stiefel Trio والفرقة الدنماركية Mads Mathias Quartet، مع مشاركة Djaima من بلغاريا، وDock in Absolute من لوكسمبورج والفنان طارق الحاوي من السودان.

من هنا بدأ
بدأت رحلة مهرجان القاهرة الدولي للچاز في عام 2009، بمبادرة من الفنان عازف البيانو والمؤلف الموسيقي عمرو صلاح؛ بهدف إثراء المشهد الثقافي المصري، وزيادة الوعي المجتمعي بالموسيقى، ويأتي المهرجان من تنظيم أجوا للفعاليات الثقافية وهو ممول من الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع المعاهد الوطنية الثقافية الأوروبية EUNIC وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بجانب كل من السفارة الأمريكية، معهد جوته، المنتدى الثقافي النمساوي، سفارة الدانمارك، جاز دانمارك، المعهد المجري، صندوق الفنون المسرحية الهولندي، إضافة إلى سفارة البرتغال، صندوق التنمية الثقافية لكسمبورج، المورد الثقافي، والمؤسسة الثقافية السويسرية «بروهلفتسيا القاهرة».

مهرجان القاهرة الدولي للجاز (خاص لـ بوابةالوسط)
مهرجان القاهرة الدولي للجاز (خاص لـ بوابةالوسط)
مهرجان القاهرة الدولي للجاز يكرم هاني شنودة (خاص لـ بوابةالوسط)
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