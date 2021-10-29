فلسطين تعيد للخدمة إحدى أكبر قطع الفسيفساء في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 01:56 مساء
فلسطيني يزور قصر هشام عبد الملك الأثري في مدينة أريحا في الضفة الغربية في 28 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

بعد خمس سنوات من الترميم، كشفت وزارة السياحة الفلسطينية، الخميس، إحدى أكبر قطع الفسيفساء الأرضية في العالم، في موقع قصر أثري في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وتبلغ مساحة قطعة الفسيفساء الأثرية، التي أعيد السماح بزيارتها حوالي 836 مترا مربعا، وهي عبارة عن أرضية حمام كان جزءا من قصر هشام الذي يعود للعصر الأموي في القرن الثامن ميلادي، وفق «فرانس برس».

وأعلنت وزارة السياحة الفلسطينية إعادة فتح الموقع للزيارات بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع تغطية مساحة قطعة الفسيفساء التاريخية الأثرية من تأثير الحرارة في مدينة أريحا المنخفضة عن سطح البحر.

وقال وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة لوكالة فرانس برس إن «قطعة الفسيفساء الأثرية تحتوي على حوالي 5 ملايين قطعة صغيرة» كما تتألف من «21 لونا مختلفا».

وتبدو قطعة الفسيفساء مثل سجادة على الأرض، مع تجسيد لأسد يهاجم غزالا كرمز الحرب، ولغزالين في الجانب الآخر تعبيرا عن السلام.

واكتُشفت قطعة الفسيفساء العام 1930، غير أنها كانت مغطاة برمال وأتربة تراكمت عليها بفعل التقلبات الطبيعية، ولم يكن بالإمكان العمل على ترميمها بسبب الحرارة المرتفعة في منطقة أريحا.

وشهد الموقع في السنوات الخمس الماضية ورشة ترميم أطلقتها وزارة السياحة الفلسطينية بمساعدة الحكومة اليابانية، بتكلفة بلغت حوالي 12 مليون دولار، لتعزيز حماية الفسيفساء.

وأعرب طوافشة عن أمله في أن يسهم الإعلان عن فتح الباب أمام الزوار لزيارة هذا الموقع برفع نسبة السياح، بعد أيام على إعلان السلطة الفلسطينية إعادة فتح المجال للسياحة الأجنبية في الأراضي الفلسطينية بعد توقفها خلال جائحة كوفيد-19.

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