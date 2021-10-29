التنوع يقدم على الشاشات الأميركية.. لكن ليس للمتحدرين من أصول أميركية لاتينية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 10:29 صباحا
عبارة «بلاك لايفز ماتر» (حياة السود مهمة) على جادة هوليوود، 13 يونيو 2020 (أ ف ب)

أظهرت دراسة حديثة نموًا في عدد مشاهدي المسلسلات التلفزيونية التي تصور التنوع الإتني أو الثقافي خلال جائحة «كوفيد-19» في الولايات المتحدة، غير أن تمثيل الفنانين الأميركيين اللاتينيين على الشاشة لا يزال دون المستوى المطلوب.

ويلحظ هذا التقرير الذي أجرته جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس (يو سي إل إيه) بعنوان «هوليوود دايفرسيتي ريبورت» (تقرير التنوع في هوليوود) علاقة بين نسب المشاهدة المسجلة العام الماضي والتنوع في اختيار الممثلين وكُتَّاب السيناريو، خصوصًا لدى الأسر المتحدرة من الأقليات، وفق «فرانس برس».

وسُجلت نسب المشاهدة الأعلى لدى أسر البيض مع المسلسلات المصنفة «متنوعة نسبيا» (31% إلى 40% من الأقليات). ولدى الأسر التي تصنف نفسها بأنها من «السود»، سُجلت أعلى نسب المشاهدة للأعمال التي ينتمي أكثر من نصف ممثليها إلى الأقليات.

وقال الباحث في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس دارنيل هانت، وهو أحد معدي الدراسة، إن «نجاح المسلسلات التي تضم فريقًا من الكُتَّاب المتحدرين من الأقليات العام الماضي يجسد رغبة المشاهدين في تمثيل الإتنيات بصورة حقيقية».

وحقق الممثلون غير البيض تقدمًا بسيطًا في «كل القطاعات تقريبًا» في الإنتاجات التلفزيونية، غير أن هذا التحسن لم يصل إلى تمثيل الأشخاص المتحدرين من أصول أميركية لاتينية، الضعيف أصلًا.

واستحوذ الممثلون المتحدرون من أميركا اللاتينية على 3.9% من الأدوار الرئيسية على قنوات الكابل الأميركية، فيما 18.5% من سكان الولايات المتحدة يعرّفون عن أنفسهم بأنهم من أصول أميركية لاتينية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة العالمية تكشف عن خطة جديدة لمكافحة كوفيد وتطلب 23,4 مليار دولار ...
دولى
الفنان حاتم الكور يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية
ليبيا
مدينة «نيوم» السعودية لا تستبعد السماح بالمشروبات الكحولية في تحدٍ لتقاليد ...
اقتصاد
تحذيرات من الإفراط في تشجيع النساء على فحوص الكشف عن سرطان الثدي
طب وصحة
رسميا.. برشلونة يعلن رحيل رونالد كومان
رياضة عالمية
ربيعة أبوراص: نرفض تقويض العملية الانتخابية بالضغط على عمداء البلديات
ليبيا
المالية: الإفراج عن رواتب 59 ألف موظف وتنفيذ الزيادة المقررة للمعلمين
ليبيا
بايرن ميونيخ يغادر كأس ألمانيا بخسارة مذلة (شاهد الأهداف)
رياضة عالمية
مؤسسة النفط: انخفاض إنتاج خام «السدرة» بنسبة 72% يوميا يفقد الخزانة العامة 177 ...
ليبيا
عام على وقف إطلاق النار.. إشارات مكثفة بشأن خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
بالصور.. لاعبو «الأهلي طرابلس» يوقعون على الاتفاق المالي
رياضة محلية
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
ليبيا
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي
ليبيا
لودريان: التقدم السياسي والأمني في ليبيا رائع ومؤتمر باريس سيوفر الزخم الدولي ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3 أسباب وراء ضعف كهرباء السيارة