جميلة عوض تنشر بوستر شخصيتها في «المحكمة»

بوستر شخصية جميلة عوض في فيلم «المحكمة» (خاص لـ بوابة الوسط)

نشرت الممثلة الشابة جميلة عوض عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» البوستر الرسمي الخاص بشخصيتها (عاليا) في فيلم «المحكمة» متبوعًا بجملة مثيرة للجدل «خُلِقت بمشاعر أنثى في جسد رجل والمجتمع يرفض تحويلها»، لتفتح المجال للكثير من التساؤلات حول طبيعة الموضوع الذي يتناوله الفيلم المقرر طرحه قريبًا بدور العرض السينمائية في مصر والسعودية والوطن العربي.

تدور أحداث فيلم «المحكمة» حول مجموعة من القصص الواقعية، وفقًا لما كتبته جميلة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، والفيلم من إخراج محمد أمين وتأليف أحمد عبدالله، ويشارك جميلة في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم غادة عادل، مايان السيد، فتحي عبدالوهاب، محمود عبدالمغني وأحمد داش.

أحدث أعمال جميلة عوض بطولة الفيلم الرومانسي الكوميدي «عروستي» أمام أحمد حاتم، الذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائية محققًا أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، ويشاركهما بطولته زينب غريب، صابرين، محمد البزاوي، ومروان يونس، ومن إخراج محمد بكير وتأليف مصطفى البربري.

جميلة عوض تنتمي لعائلة فنية، نجحت منذ الظهور الأول على الشاشة في فرض اسمها على الساحة كموهبة واعدة، وذلك نتيجة لتقمصها وحضورها الطاغي، فلفتت الأنظار إليها في دور هانيا في مسلسل تحت السيطرة الذي حصدت عنه العديد من الجوائز.