مغني الراب «باتيستوتا» يطرح «البابا» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 02:20 مساء
مطرب الراب باتيستوتا (خاص لـ بوابة الوسط)

يعيش مغني الراب «باتيستوتا» انتعاشة فنية حاليًا تزامنًا مع صدور أجدد أعماله الغنائية «البابا»، بطريقة الفيديو كليب.

ويعيد «باتيستوتا» إحياء أجواء النجاح الجماهيري، الذي لاقاه أشهر أغنياته «الساحر»، عبر أغنية «هيت» جديدة.

ومزج الفيديو كليب الذي أخرجه جيمي بين معاني كلمات الأغنية التي تلعب على وتر النفسية. المهيمنة والذكر المسيطر في القطيع، مع الاستعانة لديكورات مهيبة من التماثيل اليونانية والنيران مع الكادرات التصويرية السريعة.

وتعاون «باتيستوتا» خلال الأغنية مع البروديوسر مها حمادة، ومهندس الصوت أحمد جي «Into My Mind»، وتربع الكليب على عرش أشهر تريندات «يوتيوب» على مدار يومين.

كما يعود «باتيستوتا» ليطل على الساحة الغنائية بحفل غنائي ضخم يحتفل خلاله مع جمهوره بنجاح الأغنية، بمشاركته في حفل «مملكة المزيكا» بفاميلي بارك، مع فرقة «مسار إجباري».

ويعد «باتيستوتا» أحد رواد مجال الراب الغنائي بشكله الجديد الحالي، ما يعرف بتريند «تراب راب»، وبدأ رحلته الغنائية التصاعدية منذ قرابة سنتين، تزامنًا مع نجاح أغنية «الساحر»، التي تجاوزت حاجز المليوني مشاهدة، ومن بعدها بدأ نجمه في الصعود بأشهر أعماله «المولد» و«الطوفان» و«تشرشل» و«ازيك».

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