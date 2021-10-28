الأردني بشر يستعد لأول حفل له في مصر نوفمبر المقبل

المطرب الأردني بشر (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد الفنان الأردني بشر لإحياء أولى حفلاته الغنائية في مصر، يطل خلالها على مسرح ساقية الصاوي، وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة 12 نوفمبر.

ويحتفل بشر مع جمهوره المصري بنجاح أغنيته «رجعنا التقينا»، التي تصدرت تريندات المنصات الرقمية في العالم العربي وحققت ما يزيد على 20 مليون مشاهدة، واختار أن يسمي حفلته الأولى في القاهرة باسم الأغنية.

ويقدم المطرب الأردني بشر مجموعة من أشهر أغنياته، مثل «قلبي هوى» و«قالت له» و«ما خطر عالبال» و«في القلب علة» و«عيون المها» و«سمرا»، بالإضافة إلى العرض الحي الأول لأجدد أغنياته «يا ترى»، التي يستعد لإطلاقها بشكل فيديو كليب مصور قريبًا.

بشر أبوطالب مغنٍ وملحن وعازف جيتار أردني الأصل، بدأ مشروعه الغنائي المنفرد منذ 3 سنوات والمعتمد على تقديم أغنيات من تأليفه وتلحينه وغنائه، ودشن رحلته تزامنًا مع ظهور ألبومه الغنائي الأول «الزنبقات السود» العام 2018، الذي ضم في جعبته 9 أغنيات، كما بدأ مشواره الموسيقي في سن التاسعة عشرة عند انضمامه لفرقة «رم - طارق الناصر» وقدم أكثر من 40 حفلة في 15 دولة حول العالم، حتى استقل بمشروعه الخاص، كما عرف في وسط الموسيقى البديلة بالعالم العربي بتأسيسه موقع «اعزف»، أول موقع عربي لتعليم الموسيقى بأنواعها عبر الإنترنت، بجانب كونه مؤسسًا لمعهد بيت الموسيقى، وهو أول معهد لتعليم الموسيقى في السعودية.