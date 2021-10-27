الصربي إمير كوستوريتسا يرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية بـ«القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 11:41 صباحا
المخرج الصربي إمير كوستوريتسا (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، المقرر إقامتها في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، يعد أحد أبرز المخرجين العالميين، الذين حازت أعمالهم على جوائز مهمة من كبرى المهرجانات الدولية.

ولد كوستوريتسا في سراييفو العام 1954، ودرس الإخراج السينمائي بأكاديمية الفنون المسرحية العام 1978 في براغ، وخلال فترة دراسته استطاعت أفلامه القصيرة أن تحصد العديد من الجوائز من بينها فيلمه القصير «Guernica» الذي نال الجائزة الأولى بمهرجان أفلام الطلاب في كارلوفي فاري.

بعد تخرجه في أكاديمية الفنون، أخرج العديد من الأفلام الروائية في مسقط رأسه سراييفو، وبتعاونه العام 1981 مع كاتب السيناريو البوسني عبدالله سدران، قدم أول فيلم روائي ناجح بعنوان «Do You Remember Dolly Bell» (هل تتذكر دوللي بيل؟)، حيث فاز بجائزة الأسد الفضي لأفضل فيلم في مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي».

وفي العام 1985، استطاع بفيلمه السياسي «When Father Was Away on Business» (عندما كان الأب بعيدا للعمل) أن يفوز بالجائزة الأولى في مهرجان «كان السينمائي»، بالإضافة إلى جائزة فيبريسي، وترشيحه لجائزة أوسكار كأفضل فيلم بلغة أجنبية.

كما فاز إمير كوستوريتسا، العام 1989، بجائزة أفضل مخرج في مهرجان «كان السينمائي» عن فيلمه «Time of the Gypsies» (زمن الغجر) الذي تم إنتاجه العام 1988، وهو فيلم من تأليف السيناريست الصربي جوردان ميهيتش، ويدور عن حياة عائلة غجرية تعيش في يوغوسلافيا.

فيما حصل فيلمه «Arizona Dream» (أريزونا دريم) الذي يعد أول فيلم له باللغة الإنجليزية، على جائزة «الدب الفضي» من مهرجان «برلين السينمائي» العام 1993، هذا بجانب حصول فيلم «Underground» (تحت الأرض) الذي يستعرض تفاصيل الحياة المريرة للبلقان، على جائزة السعفة الذهبية الثانية في مهرجان «كان السينمائي» العام 1995.

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لم تقتصر نجاحات المخرج الصربي على حصده للجوائز فقط؛ وإنما تم اختياره أيضًا العام 1993 كعضو لجنة تحكيم في مهرجان «كان السينمائي»، فيما أصبح رئيسًا للجنة تحكيم نفس المهرجان العام 2005.

على صعيد آخر، تقام الدورة الـ43 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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