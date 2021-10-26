عفاف راضي تحيي أولى حفلاتها الغنائية بالإسكندرية نوفمبر المقبل

الحفل يقام ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد الفنانة المصرية، عفاف راضي، لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في مكتبة الإسكندرية، وذلك في تمام الثامنة مساء الخميس 4 نوفمبر.

وتعود عفاف للحفلات الغنائية بعد غياب سنوات، وتفاجئ محبيها بأول حفل رسمي لها على المسرح الكبير لمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين.

وتقدم النجمة المصرية مجموعة من أشهر أغانيها، وهي «ردوا السلام»، «سلم سلم»، «يا وابور الساعة 12»، «يهديك يرضيك»، «هوا يا هوا»، «غرب الجزيرة»، و«مصر هي أمي».

وتعقب هذه الإطلالة المنتظرة أصداء النجاح الجماهيري الكبير الذي لاقى حفل عودتها للساحة الجماهيرية بعد غياب بدار الأوبرا المصرية في سبتمبر الماضي، أحيت خلاله ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي، الذي اكتشفها منذ البدايات وتبنى موهبتها، عبر ليلة غنائية مميزة، أعادت خلالها إحياء أشهر الأعمال الغنائية التي جمعتها مع بليغ في حفل أوركسترالي كبير بقيادة المايسترو سليم سحاب، وشهد تكريما خاصا لعفاف من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.