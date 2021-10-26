تعيين سيسيل دوبري رئيسة لمتحف بيكاسو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 03:00 مساء
بابلو بيكاسو في صورة عائدة لسنة 1949 (أ ف ب)

عُينت سيسيل دوبري رئيسة لمتحف بيكاسو في باريس، الإثنين، بعدما كانت تدير متحف «لورانجري» في العاصمة، وفق ما أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية.

وأعلن هذا التعيين الذي أجراه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بناءً على اقتراح وزيرة الثقافة روزلين باشلو، في يوم الذكرى الأربعين بعد المئة على ولادة الفنان الإسباني، حسب «فرانس برس».

وتخلف سيسيل دوبري بذلك لوران لو بون، الذي عُين في يونيو الماضي رئيسا لمركز بومبيدو، أحد أبرز المتاحف الأوروبية للفن الحديث والمعاصر.

وقالت الوزارة في بيان إن دوبري، التي تولت دور «المفوضة في معارض دولية لافتة كثيرة (...) عرفت منذ وصولها إلى متحف لورانجري كيف تظهر هذه المؤسسة بحلة جديدة، من خلال برمجة مميزة تبيّن فرادته في المشهد الباريسي».

ويضم متحف «لورانجري» في حديقة تويلري، في باريس، أعمالا من القرن العشرين، خصوصا سلسلة «زنابق الماء» لكلود مونيه.

وستتولى سيليل دوبري (54 عاما) إدارة متحف بيكاسو، الذي يضم 297 لوحة و368 منحوتة أو قطعة لبيكاسو، إضافة إلى 200 ألف قطعة أرشيف مرتبطة بهذا الفنان المصنف من بين أشهر فناني العالم.

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