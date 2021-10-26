بدء تصوير مسلسل «عازفة الكمان» في أبوظبي

من كواليس مسلسل «عازفة الكمان» (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأ تصوير المسلسل الجديد «عازفة الكمان» في إمارة أبوظبي، بحضور نخبة من ألمع الأسماء في الدراما السورية والإماراتية.

المسلسل من إخراج عاطف كيوان، قصة وسيناريو وحوار حسام جنيد، إدارة المشروع عاصم العوا، مدير إدارة الإنتاج نور شغري، وإنتاج شركة «بروكس برودكشن» للإنتاج الفني.

ويستند العمل في مجرياته إلى عنصري الغموض والتشويق، ويحمل رسالة مهمة مفادها أن المجتمعات الرافضة للتطور، تصنع قتلتها ومجرميها بأيديها. تدور قصة العمل حول شاب يلتقي فتاة في الكورنيش البحري، ليكتشف أنها مقتولة منذ 3 سنوات. وأثناء رحلة بحثه الطويلة، يصطدم بمجموعة كبيرة من المفاجآت والحقائق الغريبة، ويدخل دوامة من الصراعات التي لا تتوقف حتى نهاية العمل.

وأشار عاطف كيوان إلى أن الغموض الذي يتصف به المسلسل، يعطيه الكثير من التشويق، خاصة عندما يكتشف المتابع أن المجريات ليست خرافية، بل هي سلسلة من الأحداث المنطقية.

وأضاف: «العمل مهم جدا من حيث النص والأفكار، حيث نجد أنفسنا أمام فكرة غريبة قد تبدو للبعض غير منطقية، لكن في النهاية تتضح الصورة بطريقة مشوقة، وتختتم الأحداث بأسلوب غاية في الإثارة».

ويوضح كيوان أن العمل يستند إلى مجموعة مقومات تكفل له النجاح، أبرزها النص القوي، والممثلين القديرين، إضافة إلى فريق العمل المتميز.

المسلسل من بطولة أمل عرفة، وائل شرف، مرح جبر، ماهر صليبي، حبيب غلوم، عبد الله قحطاني، مايا محفوظ، عبدالهادي صباغ، مازن معضم، روعة ياسين، أكرم الحلبي، جمال العلي، هيثم إسماعيل، منصور الفيلي، عبدالله الحريبي، وحمد الكبيسي.

ويستضيف العمل، محمد خير الجراح، علياء السعيد، وائل أبوغزالة، ميريانا معلولي، أمير الأشمل، لين برازي، ليا مباردي، ورغداء هاشم، إضافة إلى مجموعة كبيرة من فناني سوريا والإمارات.