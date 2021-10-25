إد شيرين يعلن إصابته بـ«كوفيد» قبيل صدور ألبومه الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 05:00 مساء
إد شيرين خلال حفل تسليم جوائز «إيرثشوت» في قصر ألكساندرا بلندن في 17 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

كشف نجم البوب البريطاني إد شيرين، الأحد، إصابته بـ«كوفيد-19»، وذلك قبل أقلّ من أسبوع من صدور ألبومه الجديد المرتقب جدّا.

وكتب المؤلّف والمغني الذي اشتهر بفضل أغنية «شايب أوف يو» سنة 2017 عبر حسابه على «إنستغرام»: «أريد أن أقول لكم بإيجاز إنني للأسف مصاب بكوفيد وسوف أعزل نفسي»، وفق «فرانس برس».

وأردف الفنان البالغ من العمر 30 عاما الذي يعيش في سافلك شرق إنجلترا: «سيتعذر عليّ الإيفاء شخصيا بالتزاماتي في الوقت الراهن. وسأحاول أن أقدّم أكبر عدد من المقابلات والعروض من منزلي».

ومن المفترض أن يصدر ألبومه الجديد «=» في التاسع والعشرين من أكتوبر وكان قد أعدّ لمقابلات وعروض في هذه المناسبة.

وأحيا إد شيرين عرضا في السابع عشر من أكتوبر بلندن خلال حفل تسليم جوائز «إيرثشوت» من أجل المناخ المنظّم برعاية الأمير وليام.

ويشكّل هذا الألبوم الجديد عودة المغني إلى الساحة الفنية التي انقطع عنها لفترة بعد ولادة ابنته في صيف العام 2020.

وتشهد بريطانيا، وهي أحد البلدان الأكثر تأثّرا بجائحة «كوفيد-19» في أوروبا مع حوالي 140 ألف حالة وفاة، تفشيا للفيروس حاليا يعد بين الأشد في العالم.

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