عمرو عبدالجليل يبدأ تصوير «فيلم تجاري»

عمرو عبدالجليل بدأ تصوير «فيلم تجاري» على الطريق الصحراوي (أرشيفية: الإنترنت)

بدأ النجم المصري، عمرو عبدالجليل، تصوير مشاهده في الفيلم الجديد «فيلم تجاري» داخل إحدى الفيلات بالطريق الصحراوي (غرب القاهرة).

تدور أحداث الفيلم حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي، حيث تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة أثناء عملية التصوير ما بين المخرج والمنتج ومدير التصوير والممثلين، حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.

«فيلم تجاري» من سيناريو وحوار زين العابدين خيري، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين منهم، حمدي الميرغني، ياسر الطوبجي، فرح يوسف، محسن منصور، أحمد عبدالهادي، وعمرو عبدالعزيز وفرح يوسف، وغيرهم.

يشار إلى أن الفنان خالد الصاوي كان قد اعتذر عن بطولة الفيلم بسبب ظروف مرضه المفاجئ قبل بداية التصوير بيومين فقط، ليتم ترشيح عمرو عبدالجليل في اللحظات الأخيرة.

