وفاة أحد نجوم مسلسل «فرندز»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 11:20 صباحا
جيمس مايكل تايلر في نيويورك في 16 سبتمبر 2014 (أ ف ب)

كشفت وسائل إعلام أميركية، اليوم الإثنين، وفاة الممثل جيمس مايكل تايلر (59 عاما)، الذي أدّى دور مدير المقهى غانثر في المسلسل الشهير «فرندز».

وتوفي تايلر في منزله في لوس أنجلوس، بعد صراع مع سرطان البروستاتا شخّصت إصابته به في 2018، وفق ما كشف وكيل أعماله، وفق «فرانس برس».

وقال توني بنسون في بيان إلى وسائل إعلام أميركية إن «العالم عرفه بدور غانثر (الصديق السابع) في مسلسل فرندز، لكن محبّيه عرفوه ممثلا وموسيقيا ومناصرا يذكي الوعي بمرض السرطان وزوجا محبّا».

وشارك تايلر في حوالي 150 حلقة من المسلسل الشهير على امتداد مواسمه العشرة، مؤديا دور مدير مقهى «سنترال برك» حيث عهد الأصدقاء على الاجتماع ومغازلا ريتشل (جينيفر أنيستون).

ومثّل أيضا في مسلسلات أخرى، منها «سكرابز» و«سابرينا ذي تينايدج ويتش» و«مودرن ميوزيك».

ونشرت «وورنر بروذ تي في» تغريدة نعت فيها تايلر جاء فيها أنه «كان ممثلا محبوبا وجزءا أساسيا من عائلة فرندز. وفي بالنا عائلته وأصدقاؤه وزملاؤه ومحبّوه».

وفي يونيو، كشف تايلر خلال برنامج «توداي» على «إن بي سي» تشخيص إصابته بمرحلة متقدمة من سرطان البروستاتا في سبتمبر 2018. وقد بلغ السرطان عظامه. ورُصد المرض خلال فحص روتيني.

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