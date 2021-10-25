بيع 11 عملا لبيكاسو بلاس فيغاس بأكثر من 108 ملايين دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 12:37 مساء
أوليفر باركر القيّم على مزاد أقامته «سوذبيز» على أعمال لبيكاسو، 23 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

بيع 11 عملًا لبابلو بيكاسو تابعًا لمجموعة الفنادق والكازينوهات الأميركية «إم جي إم ريزورتس»، من بينها بورتريه لملهمته ماري-تيريز والتر، مقابل مبلغ إجمالي مقداره 108.87 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار «سوذبيز» بفندق «بيلاجو» الشهير في لاس فيغاس.

وكانت القطعة الرئيسية في المزاد الذي أُقيم قبل يومين من ذكرى مولد الرسام الإسباني الأربعين بعد المئة لوحة «المرأة صاحبة القبعة بلون أحمر برتقالي»، وهو أحد آخر البورتريهات التي رسمها الفنان لملهمته وعشيقته ماري-تيريز والتر في الثلاثينيات، وفق «فرانس برس».

وبيعت اللوحة التي قُدِّر سعرها بما بين 20 و30 مليون دولار، مقابل 40.47 مليون. وكان بيكاسو قد أنجز رسمًا لوالدة ابنته مايا في يناير 1938، في وقت كان على علاقة بالمصورة دورا مار و«في فترة زاخرة بالإلهام والإنتاج إلى أقصى الحدود»، بحسب «سوذبيز».

وبيع أيضًا في هذا المزاد بورتريهان آخران رسمهما بيكاسو في أواخر حياته هما «الرجل والطفل» (مقابل 24.39 مليون دولار) و«تمثال نصفي لرجل» (في مقابل 9.45 مليون، أي ما دون السعر الأولي المقدَّر بعشرة ملايين).

وصنع الرسام هذين البورتريهين بين الخامس من يناير 1969 والثاني من فبراير 1970. وهما كانا قد عُرضا في معرض أُقيم سنة 1970 في قصر الباباوات في أفينيون (جنوب فرنسا).

ومن بين الأعمال الأخرى التي طُرحت في هذا المزاد، رسوم ولوحات طبيعة صامتة وخزفيات.

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