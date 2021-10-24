متحف ألماني يعيد لوحة لبيسارو سرقها النازيون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 11:33 صباحا
مؤرخ الفنون الألماني رالف غليس قرب لوحة «ساحة في لاروش غويون» للرسام كامي بيسارو، في برلين، 18 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

سلَّم متحف «ألته ناشونال غاليري» في برلين، لوحة للرسام الانطباعي الفرنسي كاميل بيسارو نهبها النازيون من مجموعة خاصة لمحامٍ يهودي خلال الحرب العالمية الثانية، ثمّ أعاد شراءها.

ووقّع ممثلون عن ورثة المحامي أرمان دورفيل اتفاقًا مع المتحف يقضي بإعادته ثم شرائه مجددًا لوحة بعنوان «ساحة في لا روش غويون»، وهي جزء من المجموعة الدائمة للمتحف في العاصمة الألمانية، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي التي تدير المتحف الألماني هيرمان بارزينغر «أنا ممتن جدًا لورثة أرمان دورفيل لأنهم أتاحوا لنا إمكانية شراء العمل لصالح ألته ناشونال غاليري ولمجيئنا إلى برلين خصيصًا لهذا الغرض».

ولم يكشف عن المبلغ الذي دفعه المتحف مقابل اللوحة لكنه قال إن الأسرة أرادت أن تظل معروضة للجمهور وتم إبرام الصفقة بروح من «التعاون الجيد».

ورُسمت لوحة «ساحة في لاروش غويون» العام 1867، واستحوذ عليها أرمان دورفيل في باريس العام 1928.

وبعد انتقاله إلى جنوب فرنسا، توفي دورفيل في العام 1941 وتم توزيع مجموعته على المتاحف وهواة جمع التحف.

ولم تتمكن الأسرة من الفرار من فرنسا خلال الاحتلال الألماني وقُتل معظم أفرادها على يد النازيين الذين احتلوا البلاد من 1940 إلى 1944.

ولقي الكثير من أقارب شارل شقيق أرمان دورفيل حتفهم في أوشفيتز.

وحصل متحف «ألته ناشونال غاليري» على اللوحة من معرض في لندن العام 1961.

وسرق النازيون آلاف الأعمال الفنية من عائلات يهودية خلال الحرب العالمية الثانية فيما سارت عمليات إعادتها ببطء، بسبب المعارك القانونية وعمليات البحث المعقدة.

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