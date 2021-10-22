إعلان الفائزين في منطلق الجونة السينمائي

منطلق الجونة السينمائي يعلن أسماء الفائزين بجوائز دورته الخامسة (خاص لـ بوابة الوسط)

ضمن فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي، 21 أكتوبر، عُقد حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، إذ أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

ضمت منصة الجونة في دورتها هذا العام 20 مشروعًا سينمائيًا، من بينها 13 مشروعًا في مرحلة التطوير، و6 مشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج، إضافة إلى مشروع ضيف في مرحلة ما بعد الإنتاج. يبلغ إجمالي الجوائز المقدمة من خلال منصة الجونة السينمائية نحو 300 ألف دولار أمريكي.

قدم المخرجون والمنتجون المترشحون للمشاركة في المنطلق مشاريعهم وأفلامهم إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على استشارتهم الفنية. إضافة إلى ذلك، عُقدت لقاءات فردية بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين لتطوير السيناريوهات أو النسخ غير المُكتملة للأفلام وتعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي.

فاز مشروع «ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة» (فرنسا) من إخراج صوفيا جامه بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير (جائزة مالية بـ15 ألف دولار أمريكي) وشهادة منصة الجونة السينمائية، و2000 دولار خدمات عينية من كلاكيت، بينما فاز فيلم «تلك الأشجار الغريبة» (فلسطين) من إخراج هند شوفاني بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج (جائزة مالية بـ15 ألف دولار أمريكي) وشهادة منصة الجونة السينمائية، كما فاز الفيلم بجائزة ذا إندي ديير وقدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

كما أعلنت المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز رعاة منطلق الجونة السينمائي وهي كالآتي:

حصل فيلم «خمسين متر» (مصر) من إخراج يمنى خطاب على 10 آلاف دولار أمريكي لخدمات التسويق من ذا سيل بوست برودكشن، و10 آلاف دولار أمريكي من تريند في إف إكس، و10 آلاف دولار أمريكي من سينرجي فيلمز، و15 ألف دولار أمريكي (جائزتين إحداهما نقدية بقيمة 5 آلاف دولار أمريكي والأخرى بـ10 آلاف دولار أمريكي لتطوير السيناريو) مقدمة من ورشة سرد، و5 آلاف دولار لخدمات ما بعد الإنتاج من بي ميديا برودكشنز، و10 آلاف دولار مقدمة من كالت، و1000 دولار أمريكي لخدمات مواقع التصوير من كلاكيت، كما فاز المشروع بمشاركة في مختبر روتردام للأفلام من مركز السينما العربية، ومنحة بقيمة 7 آلاف دولار أمريكي لدراسة الماجستير من إحدي الجامعات الأمريكية من جيميناي أفريقيا.

فاز مشروع «هايش مايش» (المغرب) من إخراج هشام العسري بجائزة قدرها 30 ألف دولار أمريكي ضمان توزيع من ماد سوليوشنز وإرجو ميديا فينتشرز، و5 آلاف دولار أمريكي من مهرجان مالمو للسينما العربية.

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بينما فاز مشروع «عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن» (مصر) من إخراج مراد مصطفى بجائزة قدرها 5 آلاف دولار أمريكي من جيميني أفريقيا، و50 ألف جنيه مصري من ذا سيل بوست برودكشن، ومشاركة في مبادرة جلوبال فيلم إكسبريشن من إيفتا.

وحصل مشروع «نساء حياتي» (العراق، سويسرا) من إخراج زهراء غندور على 10 آلاف دولار أمريكي مقدمة من مقام، ومشاركة في مبادرة جلوبال فيلم إكسبريشن من إيفتا.

فاز مشروع «البحث عن ودي» (مصر) من إخراج سارة الشاذلي بجائزة قدرها 5 آلاف دولار أمريكي من بي ميديا برودكشنز، و2000 دولار أمريكي خدمات عينية من كلاكيت.

ذهبت جائزة البيع المبدئي المقدمة من «أو إس إن» إلى مشروع «أغنية للصيف والشتاء» (سوريا، الدنمارك، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية) للمخرجين طلال دركي وعلي وجيه، وقدرها 50 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى 10 آلاف دولار أمريكي لخدمات عمل دي سي بي للفيلم من ذا سيل بوست برودكشن.

فاز فيلم «جنائن معلقة» (العراق، المملكة المتحدة، فلسطين) للمخرج أحمد ياسين الدراجي بمبلغ 30 ألف دولار أمريكي لخدمات المؤثرات البصرية والتلوين من ميركوري فيشوال سوليوشنز. حصل فيلم «خط فاصل» (لبنان) من إخراج رين رزوق على 10 آلاف دولار أمريكي مقدمة من كلاكيت.

حصل مشروع «محبون سعداء» (المغرب، فرنسا) للمخرج هشام العسري بجائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من روتانا. أما جائزة شبكة راديو وتلفزيون العرب (إيه آر تي) فذهبت إلى مشروع «حتى يتنفس البحر» (الأردن، السويد، كندا، فرنسا) من إخراج زين دريعي، وقدرها 10 آلاف دولار أمريكي. وحصل مشروع «كولونيا» (مصر) من إخراج محمد صيام على 10 آلاف دولار مقدمة من نيو بلاك. وفاز مشروع «البصير» (العراق، سويسرا) من إخراج علي طوفان الفتلاوي بمبلغ 5 آلاف دولار لخدمات ما بعد الإنتاج من هيكات ستوديو.

أما برنامج حكايات طائر الشمس في دورته الثانية بالشراكة بين مهرجان الجونة السينمائي وفيلم لاب فلسطين، فقد فاز بالجائزة الأولى مشروع «سلامة الطائر» (مصر) لمحمد القصبي ومحمد كاتب، وفاز بالجائزة الثانية مشروع «الخط الأحمر» (الأردن) لسامر البطيخي وحياة أبو سمرة.

يعمل برنامج حكايات طائر الشمس على تطوير 5 أفلام روائية قصيرة ضمن قائمة قصيرة من المشاريع المقدمة من قبل صناع أفلام عرب ناشئين في نوع قصص الأطفال والمراهقين والأسرة وقصص بلوغ سن الرشد. يقام البرنامج بالتعاون بين مهرجان الجونة السينمائي وفيلم لاب فلسطين وسينيفيليا برودكشنز بدعم من مؤسسة دروسوس.