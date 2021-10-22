جمال سليمان: بدء تصوير مسلسل «الملك السنوسي» خلال شهرين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 01:21 مساء
جمال سليمان (أرشيفية: الإنترنت)

تحدث النجم السوري، جمال سليمان، عن تأديته شخصية الملك السنوسي، في إطار مسلسل تلفزيوني يتم التحضير له منذ عامين.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تن» الفضائية: «لدي مشروع منذ عامين، حيث أقدم شخصية الملك السنوسي ملك ليبيا، قبل القذافي، وهو يدور حول فترة الكفاح الشعبي الليبي من أل الاستقلال وتشابك العلاقات الدولية، والحرب العالمية الثانية، من خلال مختلف وجهات النظر».

وأوضح النجم السوري للإعلامية المصرية بوسي شلبي، في برنامجها «ليالي تن»، أن «الملك السنوسي عاش جزءا من حياته في مصر، لهذا فإن تصوير المسلسل سيكون جانبا كبيرا منه في مصر.. والعمل يتناول شخصيات كثيرة، فالملك السنوسي كانت لهد صداقات وعلاقات بالعديد من السياسيين والشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر، خاصة في فترة الأربعينيات والخمسينيات».

التحضيرات مستمرة
وتابع سليمان بأن التحضيرات للعمل مستمرة، وأن التصوير سيبدأ في غضون شهرين، مؤكدا أن «شخصية الملك السنوسي ملفتة جدا، وهو أحد الملوك النادرين في التاريخ، إذ لم يكن يريد الملك».

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال سليمان «حين جسدتُ شخصية صلاح الدين الأيوبي ظللت أقرأ لمدة عام كل ما كُتب عنه سواء معه أو ضده... السنوسي أيضا هناك كتابات معه وأخرى ضده لا بد أن أقرأها، فأنا أستمتع بأداء الشخصيات التاريخية وأستمتع بفترة البحث عنها».

طالع: جمال سليمان يكشف استعداداته لتجسيد شخصية الملك السنوسي

وكشف: «خلال بحثي في شخصية إدريس السنوسي وجدت تقاطعا بينه وبين صلاح الدين، في جزئية التصوف، كما كان لديهما جانب من التسامح الذي يتناقض مع شخصية صلاح الدين العسكرية، ووجدته بنسبة أكبر عند السنوسي، فالتربية الصوفية التي تلقاها جعلته يتراجع عن قيادة المعركة ويتركها لعمر المختار».

 

 

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