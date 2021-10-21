الهندي شيامالان يترأس لجنة تحكيم مهرجان «برلين»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 01:30 مساء
صورة للمخرج الأميركي من أصل هندي مانوج نيلياتو شيامالان في بروكلين، 20 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

يتولى المخرج الأميركي مانوج نيلياتو شيامالان رئاسة لجنة التحكيم في الدورة الثانية والسبعين لمهرجان «برلين السينمائي»، حسب ما أعلن منظموه، الثلاثاء.

وحُدّدت الفترة الممتدة من 10 إلى 20 فبراير 2022، موعدًا لإقامة المهرجان الذي يُعتبّر الأكبر في أوروبا بعد مهرجاني «كان» و«البندقية»، على أن يكون هذه المرة بالصيغة الحضورية، بعدما أجريت دورة العام الفائت بشكل شبه كامل عبر الإنترنت، وفق «فرانس برس».

واكتسب المخرج الأميركي من أصل هندي البالغ 51 عامًا والمعروف أكثر باسم م. نايت شيامالان شهرة واسعة بفضل فيلم التشويق النفسي «ذي سيكث سنس» الذي رُشح لستّ جوائز أوسكار، وأدى دور البطولة فيه الممثل بروس ويليس.

وتمحورت أفلامه مذّاك على التشويق والقوى الخارق للطبيعة، ومنها «أفتر إيرث» و«ذي فيزيت» و«غلاس» و«أولد» العام الفائت، بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني «وايوورد باينز».

ويدور «أولد» الذي بدأ عرضه بصالات السينما الأميركية الشمالية في يوليو الفائت حول عائلة محاصرة على الشاطئ يواجه أفرادها فجأة الشيخوخة المبكرة، ويؤدي بطولته غايل غارسيا برنال وفيكي كريبس.

ولاحظ المدير الفني لمهرجان «برلين» كارلو شاتريان في بيان أن شيامالان «أوجد بأفلامه عالمًا تتقارب فيه المخاوف والرغبات، ولا يقتصر فيه دور الشباب على كونهم الشخصيات الرئيسية، بل هم أيضا القوى الدافعة للتغلب على المخاوف».

وأضاف أن شيامالان «يُعتبر شخصية مميزة في عالم السينما الأميركية، وهو مخرج بقي مخلصًا لرؤيته».

أما م. نايت شيامالان فأكد أنه متشوق لترؤس لجنة التحكيم في المهرجان الألماني، واصفًا «فرصة دعم أفضل المواهب في العالم والاحتفاء بها» بأنها «هدية» يسعده قبولها.

ويراهن منظمو المهرجان على عودة الجمهور إلى الصالات بعد عام اضطروا فيه بسبب جائحة «كوفيد-19» إلى إقامة المهرجان بمعظمه عبر الإنترنت؛ إذ أجريت مسابقته في مارس بالصيغة الافتراضي، ثم أقيمت بعدها عروض للجمهور في الهواء الطلق خلال الصيف.

وكان المخرج الروماني رادو جوده فاز بجائزة «الدب الذهبي» في الدورة الحادية والسبعين من مهرجان برلين عن فيلمه «باد لاك بانغينغ أور لوني بورن»، وهو شريط لاذع عن نفاق المجتمعات المعاصرة، صُوّر في خضمّ الجائحة.

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