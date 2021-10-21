إعلان جوائز «منصة الجونة السينمائية» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 12:30 مساء
بوستر مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشهد، الخميس، من فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي» عددًا من الأحداث والفعاليات من أبرزها حفل ختام منصة الجونة السينمائية.

ضمت منصة الجونة في دورتها هذا العام 20 مشروعًا سينمائيًا، من بينها 13 مشروعًا في مرحلة التطوير، و6 مشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج، إضافة إلى مشروع ضيف في مرحلة ما بعد الإنتاج. يبلغ إجمالي الجوائز المقدمة من خلال منصة الجونة السينمائية نحو 300 ألف دولار أميركي.

من الفعاليات الخاصة حوار مع الممثل السينمائي والمسرحي البولندي الشهير زبيجنيف زاماجوسكي. في هذا الحوار يتحدث زاماجوسكي عن تجربته في العمل مع المخرج كريستوف كيشلوفسكي على فيلم «ثلاثية الألوان: أبيض». المحاضرة هي جزء من معرض كيشلوفسكي الاستعادي الذي يقام حاليًا خلال الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي».

كما تقام حلقة نقاشية بعنوان «صورة مصر القديمة في السينما» وتشمل صناع سينما مرموقين وعلماء مصريات، الذين يجتمعون لإثارة تساؤلات حول كيفية تقديم وعرض مصر القديمة في السينما، من الدقة التاريخية إلى التبييض العنصري في عملية اختيار الممثلين، وكل شيء بينهما. يشارك في الحلقة منسق المناظر ومهندس الديكور المصري أنسي
أبوسيف، والفنانة سوسن بدر، ومحمد السعدي المؤسس المشارك لوكالة سعدي-جوهر، وعالمة المصريات الدكتورة ياسمين الشاذلي. يدير الندوة محمود رشاد فنان المكياج السينمائي، وبشرى رزة المؤسس المشارك ورئيس العمليات لمهرجان «الجونة السينمائي».

أما على مستوى العروض، يعرض فيلم «ديسباتش الفرنسية» للمخرج الأميركي المرشح للأوسكار ويس أندرسون. كان الفيلم قد شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان «كان السينمائي» ورشح لجائزة السعفة الذهبية لهذا العام. يشارك الفيلم في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة بالدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي».

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