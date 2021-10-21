نجوم الفن في انطلاق «كوستا برافا» بـ«الجونة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 11:34 صباحا
من فعاليات السجادة الحمراء لفيلم «كوستا برافا» ضمن «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

شهدت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي»، الأربعاء، مجموعة متميزة من العروض والفعاليات التي كان من أبرزها عرض الفيلم اللبناني «كوستا برافا» للمخرجة منيه عقل الذي رُشح لجائزة الجمهور بمهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي» وفاز بجائزة نيتباك (شبكة الترويج للسينما الآسيوية) بمهرجان «تورونتو السينمائي الدولي»، وذلك في حضور عدد من النجوم وصُنَّاع الفيلم.

وحضر انطلاق الفيلم بمهرجان «الجونة السينمائي» النجوم إلهام شاهين، هالة صدقي، محمود الليثي، أحمد مالك، أحمد داش، دارين حداد، هبة السيسي، والمنتج محمد حفظي، وغيرهم الكثير.

ومن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أيضًا، عُرض فيلم لبناني آخر «البحر أمامكم»، من إخراج إيلي داغر الفائز بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير من مهرجان كان السينمائي عن فيلمه «موج 98». كما عُرض ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة الفيلم الفرنسي «الحدث» الفائز بجائزة الأسد الذهبي من مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي» لهذا العام.

أما على مستوى الفعاليات فتواصلت، الأربعاء، جلسات التقديم ببرنامج «حكايات طائر الشمس» في دورته الثانية بالشراكة بين مهرجان «الجونة السينمائي» و«فيلم لاب فلسطين». يعمل برنامج حكايات طائر الشمس على تطوير 5 أفلام روائية قصيرة ضمن قائمة قصيرة من المشاريع المقدمة من قبل صناع أفلام عرب ناشئين في نوع قصص الأطفال والمراهقين والأسرة وقصص بلوغ سن الرشد.

«الجونة السينمائي» واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

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