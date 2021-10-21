مخرج «ريش» يحصد جائزة «فارايتي» كأفضل موهبة في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 10:37 صباحا
عمر الزهيري بعد حصوله على جائزة فارايتي في «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

منح مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الخامسة جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط، التي تقدمها مجلة فارايتي العالمية، للمخرج المصري عمر الزهيري، مخرج فيلم «ريش»، والمشارك ضمن عروض مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وخلال تسلُّمه الجائزة، عبَّر الزهيري عن سعادته وفخره بهذا التكريم خاصة لحصوله على الجائزة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. كما وجه الشكر لمهرجان «الجونة السينمائي» على الدعم الذي قدمه للمشروع، ولوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، على التكريم الذي سبق وقدمته لصناع الفيلم. واختتم قائلًا: «سعيد بالسينما التي تقدمها مصر، لقد عملت فيلمًا من أجل الإنسانية».

وتسلم الزهيري الجائزة عن فيلمه «ريش»، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسئولية بحثًا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاس وعبثي.

«الجونة السينمائي» واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

عمر الزهيري بعد حصوله على جائزة فارايتي في «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تطور مهم في التحقيق بجريمة قتل الأميركية غابي بيتيتو
منوعات
ترامب يعلن إطلاق شبكة تواصل اجتماعي خاصة به ردا على حظره من «فيسبوك»
دولى
أميركا تجيز الخلط بين لقاحات «كورونا»
دولى
بالصور.. رونالدو يقود مانشستر يونايتد لريمونتادا مثيرة على أتالانتا في دوري ...
رياضة عالمية
رسميا.. «برشلونة» يجدد عقد أنسو فاتي حتى العام 2027
رياضة عالمية
وزير الصحة البريطاني يحذر من انتشار الوباء بين الشباب.. والحكومة تراقب متحورة ...
دولى
باشاغا: لن أعترض على خيارات الليبيين.. وقلة لا تريد الانتخابات خوفا على مصالحها
ليبيا
رسميا.. «فيفا» يعلن موعد قرعة كأس العالم 2022
رياضة عالمية
مصر.. مقتل 17 شخصا في حادث تصادم بالقاهرة
دولى
رسميا.. «نيوكاسل» يطلب من جماهيره عدم ارتداء «الزي العربي»
رياضة عالمية
برشلونة ومانشستر يونايتد في يوم الفصل بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
الإدارة السعودية تفصل بروس عن تدريب نيوكاسل الإنجليزي بالتراضي بعد منحه الاحتفال...
رياضة عالمية
الملكة إليزابيث ترفض جائزة لكبار السن لأنها غير «مطابقة للمعايير»
منوعات
دراسة: السل قد ينتقل بالتنفس
طب وصحة
كوبيش يعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار في طرابلس 10 أكتوبر
ليبيا
صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

في سابقة طبية.. «كُلية خنزير» زُرعت في جسم إنسان «أدت دورها»