مخرج «ريش» يحصد جائزة «فارايتي» كأفضل موهبة في الشرق الأوسط

عمر الزهيري بعد حصوله على جائزة فارايتي في «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

منح مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الخامسة جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط، التي تقدمها مجلة فارايتي العالمية، للمخرج المصري عمر الزهيري، مخرج فيلم «ريش»، والمشارك ضمن عروض مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وخلال تسلُّمه الجائزة، عبَّر الزهيري عن سعادته وفخره بهذا التكريم خاصة لحصوله على الجائزة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. كما وجه الشكر لمهرجان «الجونة السينمائي» على الدعم الذي قدمه للمشروع، ولوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، على التكريم الذي سبق وقدمته لصناع الفيلم. واختتم قائلًا: «سعيد بالسينما التي تقدمها مصر، لقد عملت فيلمًا من أجل الإنسانية».

وتسلم الزهيري الجائزة عن فيلمه «ريش»، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسئولية بحثًا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاس وعبثي.

«الجونة السينمائي» واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

عمر الزهيري بعد حصوله على جائزة فارايتي في «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)