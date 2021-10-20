بشرى تتعرض لحادث سير في الجونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 04:47 مساء
الفنانة المصرية بشرى (أرشيفية: الإنترنت)

تعرضت الفنانة المصرية بشرى لحادث سير بسيط أثناء تصويرها أحد المشاهد داخل مدينة الجونة.

وانقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها هي والسائق الذي تعرض هو أيضا للإصابة. وأكدت بشرى أنها تقوم ببعض الفحوصات الطبية الآن.

وتشغل بشرى منصب رئيسة العمليات بمهرجان «الجونة السينمائي» الذي تُختتم فعاليات دورته الخامسة مساء الجمعة المقبلة.

«الجونة السينمائي» واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

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