محاكمة كوبا غودينغ جونيور بتهمة التحرش فبراير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 05:31 مساء
الممثل الأميركي كوبا غودينغ جونيور يصل إلى المحكمة في مانهاتن، 22 يناير 2020 (أ ف ب)

يمثل الممثل الأميركي كوبا غودينغ جونيور خلال محاكمة ستقام له في نيويورك في فبراير المقبل على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي بثلاث نساء، في أحدث حلقات فضائح المشاهير منذ انطلاق حركة «مي تو» في الولايات المتحدة.

وكان من المقرر انطلاق محاكمة نجم فيلم «جيري ماغواير» الحائز جائزة أوسكار أفضل ممثل بدور ثانوي سنة 1997، في أبريل 2020، غير أن المحاكمة أرجئت مرارا بسبب جائحة «كوفيد-19» التي أوقفت الأنشطة في نيويورك طوال عام.

وأفاد بيتر تومبيكيس وكيل الدفاع عن غودينغ جونيور وكالة «فرانس برس»، بأن كورتيس فاربر، أحد قضاة المدينة، حدد الأول من فبراير المقبل موعد انطلاق جلسات المحاكمة.

ومنذ 2019، اتهمت حوالى عشرين امرأة كوبا غودينغ جونيور البالغ 53 عاما بملامستهن عنوة أو التحرش بهن جنسيا. وهو يواجه أيضا منذ أغسطس 2020 دعوى مدنية وجهتها بحقه امرأة تتهمه باغتصابها داخل فندق في مانهاتن سنة 2013.

وتتعلق الوقائع التي تنطلق المحاكمة بشأنها في فبراير 2022، بملامسات جنسية في حق امرأة داخل مطعم بنيويورك في سبتمبر 2018، وفي حق أخرى في ملهى ليلي بالمدينة الشهر التالي، وعلى امرأة ثالثة داخل حانة في يونيو 2019.

وينفي الممثل كل هذه الاتهامات، وهو يواجه نظريا احتمال السجن في حال إدانته.

دخل كوبا غودينغ جونيور عالم المشاهير مع فيلم «بويز إن ذي هود» سنة 1991، ثم مع «جيري ماغواير». وهو جسّد أخيرا دور أو. جي. سيمبسون في المسلسل القصير «أميريكن كرايم ستوري».

وينضم الممثل إلى سلسلة من نجوم السينما أو الغناء تلقت مسيرتهم ضربة قوية جراء اتهامات وُجهت لهم في إطار حركة «مي تو» الرامية إلى كشف الاعتداءات الجنسية ومحاسبة مرتكبيها، خصوصا إثر سقوط «ملك» هوليوود المنتج السابق هارفي واينستين والحكم عليه بالسجن 23 عاما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. «نيوكاسل» يطلب من جماهيره عدم ارتداء «الزي العربي»
رياضة عالمية
الملكة إليزابيث ترفض جائزة لكبار السن لأنها غير «مطابقة للمعايير»
منوعات
دراسة: السل قد ينتقل بالتنفس
طب وصحة
صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
قوات القيادة العامة تكشف مشاركة طائرات «ميغ 29» روسية الصنع ضمن مناورة عسكرية ...
ليبيا
نيويورك تقرر إزالة تمثال لتوماس جيفرسون من مقره لماضيه الاستعبادي
دولى
«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
الرباط الصليبي يضرب الاتحاد والأهلي طرابلس بعد جولة الذهاب في أفريقيا
رياضة محلية
فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
كاركاتير حليم - منحة الزواج و«الأربعين ألفا»!
كاريكاتير
إردوغان يتعهد إقامة «شراكة رابحة» مع الأفارقة
دولى
عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ...
رياضة محلية
فيديو: جراحة الأورام سلاح فعال لمحاربة سرطان الثدي
طب وصحة
مصر: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز القاهرة والإسكندرية
عربى
بالصور: أطفال دار الرعاية طرابلس في منزل الدبيبة بمناسبة المولد النبوي
ليبيا
صندوق النقد: تحسن اقتصادي في الشرق الأوسط.. ولكن
اقتصاد
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل سيارتك تحرق زيت المحرك؟