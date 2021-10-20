ميل بروكس بعمر 95 عاما يحضّر لـ«هيستوري أوف ذي وورلد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 04:05 مساء
ميل بروكس في لوس أنجليس، فبراير 2014 (أ ف ب)

أعلنت «هولو» أن ميل بروكس (95 عاما)، أحد كبار الأسماء في مجال السينما الكوميدية، يشارك في كتابة جزء ثان من «هيستوري أوف ذي وورلد»، وهو مسلسل من ثماني حلقات من إنتاج المنصة الأميركية للبث التدفقي، بعد أربعة عقود على طرح الفيلم الترفيهي الشهير.

وقال السينمائي والكاتب، ومن بين قلة حازوا في مسيرتهم جوائز «إيمي» و«غرامي» و«أوسكار» و«توني»، في بيان «أنا متشوق لأقول لكم مجددا الحقيقة عن كل القصص الزائفة التي صدقها العالم وأعتقد أنها جزء من التاريخ»، وفق «فرانس برس».

وأفادت «هولو» بمشاركة نيك كرول وواندا سكايز وأيك بارينولتز وديفيد ستاسن وكيفن سالتر، مع ميل بروكس في الإنتاج والكتابة.

ولفتت المنصة التي تملك «ديزني» أكثرية أسهمها إلى أن كتابة المسلسل ستنطلق «خلال الأشهر القليلة المقبلة» على أن يبدا التصوير في ربيع 2022.

وحقق فيلم «هيستوري أوف ذي وورلد» نجاحا عالميا إثر طرحه في الصالات العام 1981، وهو عمل كوميدي من أسلوب «بورليسك» (قصص التهريج) يسخر من قصص التاريخ منذ العصر الحجري وحتى الثورة الفرنسية.

وانتهى الفيلم حينها بإعلان عن تتمة مقبلة للعمل، وظهر فيه شخص ينتحل شخصية هتلر خلال عرض للتزحلق على الجليد بعنوان «هتلر أون أيس».

ولطالما أراد ميل بروكس، المولود في 26 يونيو 1926 في عائلة يهودية في بروكلين، الاستهزاء من هتلر في أعماله، كما فعل في «ذي بروديوسرز»، إحدى مسرحياته الاستعراضية الأولى ومن أنجح أعماله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
قوات القيادة العامة تكشف مشاركة طائرات «ميغ 29» روسية الصنع ضمن مناورة عسكرية ...
ليبيا
نيويورك تقرر إزالة تمثال لتوماس جيفرسون من مقره لماضيه الاستعبادي
دولى
«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
الرباط الصليبي يضرب الاتحاد والأهلي طرابلس بعد جولة الذهاب في أفريقيا
رياضة محلية
فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
كاركاتير حليم - منحة الزواج و«الأربعين ألفا»!
كاريكاتير
إردوغان يتعهد إقامة «شراكة رابحة» مع الأفارقة
دولى
عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ...
رياضة محلية
فيديو: جراحة الأورام سلاح فعال لمحاربة سرطان الثدي
طب وصحة
مصر: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز القاهرة والإسكندرية
عربى
بالصور: أطفال دار الرعاية طرابلس في منزل الدبيبة بمناسبة المولد النبوي
ليبيا
صندوق النقد: تحسن اقتصادي في الشرق الأوسط.. ولكن
اقتصاد
مقتل «البوب» في مواجهة مع الأمن بصبراتة
ليبيا
هيئة الأوقاف بحكومة الوحدة: الاحتفال بالمولد النبوي «بدعة محرمة»
ليبيا
للمرة الثانية.. عون يوقف صنع الله عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل سيارتك تحرق زيت المحرك؟