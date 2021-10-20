ميل بروكس بعمر 95 عاما يحضّر لـ«هيستوري أوف ذي وورلد»

ميل بروكس في لوس أنجليس، فبراير 2014 (أ ف ب)

أعلنت «هولو» أن ميل بروكس (95 عاما)، أحد كبار الأسماء في مجال السينما الكوميدية، يشارك في كتابة جزء ثان من «هيستوري أوف ذي وورلد»، وهو مسلسل من ثماني حلقات من إنتاج المنصة الأميركية للبث التدفقي، بعد أربعة عقود على طرح الفيلم الترفيهي الشهير.

وقال السينمائي والكاتب، ومن بين قلة حازوا في مسيرتهم جوائز «إيمي» و«غرامي» و«أوسكار» و«توني»، في بيان «أنا متشوق لأقول لكم مجددا الحقيقة عن كل القصص الزائفة التي صدقها العالم وأعتقد أنها جزء من التاريخ»، وفق «فرانس برس».

وأفادت «هولو» بمشاركة نيك كرول وواندا سكايز وأيك بارينولتز وديفيد ستاسن وكيفن سالتر، مع ميل بروكس في الإنتاج والكتابة.

ولفتت المنصة التي تملك «ديزني» أكثرية أسهمها إلى أن كتابة المسلسل ستنطلق «خلال الأشهر القليلة المقبلة» على أن يبدا التصوير في ربيع 2022.

وحقق فيلم «هيستوري أوف ذي وورلد» نجاحا عالميا إثر طرحه في الصالات العام 1981، وهو عمل كوميدي من أسلوب «بورليسك» (قصص التهريج) يسخر من قصص التاريخ منذ العصر الحجري وحتى الثورة الفرنسية.

وانتهى الفيلم حينها بإعلان عن تتمة مقبلة للعمل، وظهر فيه شخص ينتحل شخصية هتلر خلال عرض للتزحلق على الجليد بعنوان «هتلر أون أيس».

ولطالما أراد ميل بروكس، المولود في 26 يونيو 1926 في عائلة يهودية في بروكلين، الاستهزاء من هتلر في أعماله، كما فعل في «ذي بروديوسرز»، إحدى مسرحياته الاستعراضية الأولى ومن أنجح أعماله.