«ديزني» ترجئ طرح أفلام من عالم مارفل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 03:17 مساء
بنديكت كامبرباتش وزوجته صوفي هانتر في هوليوود، 20 أكتوبر 2016 (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «ديزني» الأميركية العملاقة، الإثنين، إرجاءها لأشهر عدة طرح أفلام من إنتاج استوديوهات مارفل، وتأجيل إطلاق الجزء الخامس من سلسلة أفلام «إنديانا جونز» الذي لا يزال يتولى بطولته هاريسون فورد.

ومنذ بدء جائحة «كوفيد-19» في ربيع 2020، عدّلت المجموعة العملاقة في مجال الترفيه مرات عدة جدول طرح إنتاجاتها الضخمة الجديدة. وأعادت «ديزني» تعديل هذا البرنامج مجددا، الإثنين، رغم إعادة فتح صالات السينما في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا هذا العام، وفق «فرانس برس».

وبذلك، أرجئ الجزء المقبل من سلسلة استوديوهات مارفل «دكتور سترينج» (بعنوان «إن ذي مالتيفرس أوف مادنس»)، من مارس إلى مايو 2022.

والأمر عينه مع الفيلم المقبل من سلسلة «ثور» (لاف أند ثاندر) الذي أرجئ من مايو إلى يوليو العام المقبل. كما أرجئ فيلم «بلاك بانثر» الجديد (واكاندا فوريفر) من يوليو إلى نوفمبر 2022.

كما تأجل طرح الجزء الجديد من سلسلة «كابتن مارفل» (ذي مارفلز)، من نوفمبر 2022 إلى فبراير 2023.

ولم تعط «ديزني» أي تفاصيل بشأن أسباب قرارات الإرجاء هذه.

وطاولت هذه القرارات خصوصا الجزء الخامس المنتظر من سلسلة أفلام «إنديانا جونز»، التي أطلق جزءها الأول جورج لوكاس وأخرجه ستيفن سبيلبرغ وأدى بطولته هاريسون فورد العام 1981، إذ أرجئ موعد طرحه حوالي سنة، من 29 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023.

هذا الجزء الجديد الذي لا يزال فورد (79 عاما) يؤدي بطولته، من إخراج جيمس مانغولد. كما يضم العمل الذي لا يزال التكتم شديدا بشأن قصته، ممثلين من جنسيات مختلفة بينهم الإسباني أنتونيو بانديراس والدنماركي مادز ميكلسن والألماني توماس كريتشمان والأميركية الغويانية شونيت رينيه ويلسون.

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