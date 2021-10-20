نجوم الفن في افتتاح «أميرة» بـ«الجونة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 11:45 صباحا
صبا مبارك قبل عرض فيلمها «أميرة» بمهرجان «الجونة» (خاص لـ بوابة الوسط)

واصلت الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي» عروضها وفعالياتها، الثلاثاء، والتي كان من أبرزها عرض الفيلم المصري «أميرة» للمخرج محمد دياب الذي شارك في وقت سابق من هذا العام ضمن مسابقة أوريزونتي في مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي». الفيلم حضره عدد كبير من النجوم، وهو من بطولة صبا مبارك وعلي سليمان وتارا عبود، ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي».

ومن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة عرض للمرة الأولى عالميًا الفيلم الوثائقي المصري «العودة» من إخراج سارة الشاذلي.

كما عُرض فيلم «بيل» لمخرج الإنيمي الياباني الشهير مامورو هوسودا المرشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عن فيلمه «ميراي»، والحائز على جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان «لوكارنو السينمائي الدولي» هذا العام.

بدأت، الثلاثاء، أيضًا أولى جلسات التقديم ببرنامج «حكايات طائر الشمس» في دورته الثانية بالشراكة بين مهرجان «الجونة السينمائي» و«فيلم لاب فلسطين». كما أُقيمت حلقة نقاشية بالتعاون مع «ميدفيست مصر» بعنوان «تنفس، تحدث، مثل: عن الصحة النفسية للممثلين» والتي شارك فيها كل من مريم نعوم كاتبة السيناريو المصرية، والممثلون محمد فراج وأحمد مالك ومي الغيطي، ودكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، وأدار الحلقة أنس بوخش.

«الجونة السينمائي» واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
نيويورك تقرر إزالة تمثال لتوماس جيفرسون من مقره لماضيه الاستعبادي
دولى
«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
الرباط الصليبي يضرب الاتحاد والأهلي طرابلس بعد جولة الذهاب في أفريقيا
رياضة محلية
فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
كاركاتير حليم - منحة الزواج و«الأربعين ألفا»!
كاريكاتير
إردوغان يتعهد إقامة «شراكة رابحة» مع الأفارقة
دولى
عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ...
رياضة محلية
مصر: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز القاهرة والإسكندرية
عربى
بالصور: أطفال دار الرعاية طرابلس في منزل الدبيبة بمناسبة المولد النبوي
ليبيا
صندوق النقد: تحسن اقتصادي في الشرق الأوسط.. ولكن
اقتصاد
مقتل «البوب» في مواجهة مع الأمن بصبراتة
ليبيا
هيئة الأوقاف بحكومة الوحدة: الاحتفال بالمولد النبوي «بدعة محرمة»
ليبيا
للمرة الثانية.. عون يوقف صنع الله عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
ليبيا
أهالي سبها يحتفلون بذكرى المولد النبوي
ليبيا
إبراهيموفيتش يستهدف تحطيم رقم توتي التاريخي
رياضة عالمية
المغربي لـ«بوابة الوسط»: الدوري الليبي من مجموعتين والقرعة الأسبوع المقبل عبر ...
رياضة محلية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تدل على تجلط الدم بشكل خطير