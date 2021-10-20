نجوم الفن في افتتاح «أميرة» بـ«الجونة السينمائي»

صبا مبارك قبل عرض فيلمها «أميرة» بمهرجان «الجونة» (خاص لـ بوابة الوسط)

واصلت الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي» عروضها وفعالياتها، الثلاثاء، والتي كان من أبرزها عرض الفيلم المصري «أميرة» للمخرج محمد دياب الذي شارك في وقت سابق من هذا العام ضمن مسابقة أوريزونتي في مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي». الفيلم حضره عدد كبير من النجوم، وهو من بطولة صبا مبارك وعلي سليمان وتارا عبود، ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي».

ومن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة عرض للمرة الأولى عالميًا الفيلم الوثائقي المصري «العودة» من إخراج سارة الشاذلي.

كما عُرض فيلم «بيل» لمخرج الإنيمي الياباني الشهير مامورو هوسودا المرشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عن فيلمه «ميراي»، والحائز على جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان «لوكارنو السينمائي الدولي» هذا العام.

بدأت، الثلاثاء، أيضًا أولى جلسات التقديم ببرنامج «حكايات طائر الشمس» في دورته الثانية بالشراكة بين مهرجان «الجونة السينمائي» و«فيلم لاب فلسطين». كما أُقيمت حلقة نقاشية بالتعاون مع «ميدفيست مصر» بعنوان «تنفس، تحدث، مثل: عن الصحة النفسية للممثلين» والتي شارك فيها كل من مريم نعوم كاتبة السيناريو المصرية، والممثلون محمد فراج وأحمد مالك ومي الغيطي، ودكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، وأدار الحلقة أنس بوخش.

«الجونة السينمائي» واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.