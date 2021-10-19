هنداوي رئيسا لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 04:44 مساء
المخرج سعد هنداوي (بوابة الوسط)

أصدرت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، قرارا بتولي المخرج سعد هنداوي، رئاسة الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة»، وذلك بناءً على ترشيح السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما.

ومن جانبها، توجهت زينب عزيز بوافر الشكر والامتنان للناقد السينمائي عصام زكريا، لما حققه من إنجازات طوال فترة رئاسته المهرجان.

وأضافت أن ترشيحها للمخرج سعد هنداوي جاء بناءً على تاريخه الطويل في البرمجة للمهرجانات السينمائية الكبيرة، حيت تولى عدة مناصب منها تأسيس مسابقة سينما الغد بمهرجان «القاهرة السينمائي» تحت رئاسة الناقد السينمائي الراحل سمير فريد، وأدارها بنجاح لافت على مدار ثلاث دورات حتى أصبح هناك جمهور للفيلم القصير، وأصبح ركنا أساسيا داخل مسابقات المهرجانات الدولية بمصر.

وأشارت عزيز إلى أن اختيارها لسعد هنداوي جاء أيضا لخبرته الكبيرة في العمل بعدد من المهرجانات الدولية الكبيرة، منها «كليرمون فيران» بفرنسا، «لوكارنو» بسويسرا، «دبي» بدولة الإمارات، مما يجعله محل ثقة لتولي رئاسة المهرجان، مضيفة «لذلك نستطيع البناء على نجاحات الدورات السابقة من خلال ضخ دماء جديدة لنكمل ما بدأه السابقون ويرتفع سقف الطموحات، ليظل الإسماعيلية محتفظا بمكانته التي تليق بتاريخه العريق».

مهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية» يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته العام 1991.

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