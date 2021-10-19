«الجونة السينمائي» يصدر بيانا بشأن عرض «ريش»

مهرجان الجونة السينمائي يصدر بيانًا بشأن عرض فيلم «ريش» (خاص لـ بوابة الوسط)

أصدر مهرجان «الجونة السينمائي» بيانًا بشأن عرض الفيلم المصري «ريش»، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، تعليقًا على انسحاب بعض الفنانين المصريين من صالة عرض الفيلم بدعوى أنه «مسيء».

وجاء في البيان، الثلاثاء: «قدمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي على مدار أربع سنوات مضت العديد من الأنشطة في مجال تعزيز الفن السينمائي وتنشيط السياحة المصرية، وعقدت دورته الرابعة في ظروف عالمية صعبة، وذلك للتأكيد على مكانة مصر وحرص المهرجان على إبراز قدرة مصر والمصريين على تقديم مهرجانات فى مستوى العالمية».

ويُقام المهرجان بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر ورعاية وزارات الثقافة، الصحة، والداخلية، مما يؤكد انتماء المهرجان لمصر وولاءه لها.

الجودة الفنية

تابع البيان: «يقدر مهرجان الجونة السينمائي ويعتز بكل صناع السينما في العالم وما يقدمونه من إبداعات وتجارب سينمائية متميزة. ويختار فريق العمل في المهرجان الأفلام بناء على جودتها الفنية والسينمائية فقط، بمعايير المهرجانات السينمائية العالمية.. وهذا العام وفي دورته الخامسة جاء اختيار فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري، متسقًا مع معايير اختيار الأفلام، وذلك بناء على ما حققه من نجاحات في بعض المحافل الدولية سواء حصوله على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي في كان أكبر المهرجانات العالمية، وهو أول فيلم مصري يحصل على مثل تلك الجائزة المرموقة، كما حصل بالأمس القريب على الجائزة الكبرى لمهرجان بينجياو في الصين، فضلًا عن اختياره ليعرض في أيام قرطاج السينمائية» في دورتها المقبلة، كما قامت وزارة الثقافة المصرية بتكريم الفيلم وفريق عمله في فعالية أقيمت قبل بدء مهرجان الجونة السينمائي».

وواصل البيان: «اختيار عرض الفيلم بمهرجان الجونة كان جزءًا من الاهتمام بالشأن المصري في المجالين الفني والثقافي عالميا، خصوصا وأننا على مدار 125 سنة من تاريخ السينما المصرية لم يحصل فيلم مصري على جائزة بهذه الأهمية. ووفقا لآراء العديد من النقاد المصريين والعالميين، فإن الفيلم تدور أحداثه في زمن ومكان غير محددين، وبالتالي لا يمكن تحميل الفيلم أكثر من ما جاء به».

ويؤكد المهرجان أنه لم ولن يعرض أي فيلم دون الحصول على التصاريح الرسمية، تأكيدًا لأنه لا يحمل أية أساءة أو ضغينة في أي من عروضه المختلفة سواء داخل أو خارج المسابقة الرسمية.

وشدد مهرجان «الجونة» في بيانه على أنه يدعم السينما العالمية والفن بصفة عامة وأهمية أن يأخذ وضعه ضمن خريطة العالمية للمهرجانات، معربا عن فخره أنه مهرجان مصرى يقام على أرض مصر التي يكن لها كل الاحترام والتقدير فى كل ما ينتمي للمهرجان.