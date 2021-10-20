«مسار إجباري» تعود للإمارات بحفل ضمن «دبي إكسبو»

بوستر حفل «مسار إجباري» في دبي (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد فرقة «مسار إجباري» لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في الإمارات بعد غياب، وذلك على مسرح الألفية في دبي، مساء الجمعة المقبلة. وتمثل «مسار إجباري» مصر في فعاليات الحدث العالمي «دبي إكسبو 2020».

وتقدم «مسار إجباري» لجمهورها الإماراتي توليفة من أشهر أغانيها، منها «بقيت حاوي»، «صباحك»، «نهايات الحكاوي»، «صباحك»، و«اقرا الخبر»، في حفل يعيد الفرقة المصرية إلى دبي بعد غياب أكثر من عامين منذ آخر حفلاتها الجماهيرية في الإمارات.

عاشت «مسار إجباري» خلال موسم الصيف انتعاشة فنية من الحفلات الجماهيرية، قدمت خلالها ما يزيد على 9 حفلات غنائية في مصر، بين القاهرة والإسكندرية، حملت جميعها لافتة كامل العدد، مرت خلالها بين مسرح الزمالك بحفلين متتاليين، وحفل دار الأوبرا المصرية وافتتاح مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية وصولا لإحياء 4 حفلات متتالية في ساقية الصاوي.

ويعد «إكسبو 2020» أول مهرجان ومعرض دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويحتضن الحدث العالمي أفضل حفلات الموسيقى والفنون والعروض الثقافية وفنون العمارة والتقنيات من أنحاء العالم طوال فترة إقامته المستمرة من مطلع أكتوبر وحتى 22 مارس.

بدأت «مسار إجباري» رحلتها الموسيقية منذ 16 سنة وتمكنت من حجز مكانها كواحدة من أهم وأشهر الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، وفي حصيلتها ثلاثة ألبومات، أولها «اقرا الخبر» ومن بعده بسنتين ألبوم «وتقع وتقوم»، وصولا لآخر ألبوماتها «الألبوم»، الذي ظهر منذ ثلاث سنوات وتنشغل حاليا للتحضير لألبومها الرابع.