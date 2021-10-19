«أميرة» ضمن عروض «الجونة السينمائي» الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 02:23 مساء
مشهد من فيلم «أميرة» (خاص لـ بوابة الوسط)

تتواصل، الثلاثاء، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي» بمجموعة مميزة من العروض والفعاليات من أبرزها عرض الفيلم المصري «أميرة» للمخرج محمد دياب الذي شارك في وقت سابق من هذا العام في مسابقة أوريزونتي بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. الفيلم من بطولة صبا مبارك وعلي سليمان وتارا عبود. يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي».

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة سيعرض الفيلم المصري «العودة» للمخرجة سارة الشاذلي، للمرة الأولى عالميا بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

أما على مستوى الفعاليات، تبدأ أولى جلسات التقديم ببرنامج «حكايات طائر الشمس» في دورته الثانية بالشراكة بين مهرجان «الجونة السينمائي» و«فيلم لاب فلسطين». سيعمل برنامج «حكايات طائر الشمس» على تطوير 5 أفلام روائية قصيرة ضمن قائمة قصيرة من المشاريع المقدمة من قبل صناع أفلام عرب ناشئين في نوع قصص الأطفال والمراهقين والأسرة وقصص بلوغ سن الرشد. تقام جلسة التقديم والجوائز: فيلم لاب فلسطين في جامعة برلين التقنية.

كما تقام، ضمن فعاليات منصة الجونة السينمائية، حلقة نقاشية بالتعاون مع ميدفيست مصر بعنوان «تنفس، تحدث، مثل: عن الصحة النفسية للممثلين» والتي ستناقش مشاكل الصحة النفسية للممثلين. يشارك في الحلقة كل من مريم نعوم كاتبة السيناريو المصرية، والممثلون محمد فراج وأحمد مالك ومي الغيطي، ودكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، ويدير الحلقة دكتور مينا النجار المؤسس والعضو المنتدب لميدفيست مصر.

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