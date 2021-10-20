مكادي نحاس تعود للأردن بحفل غنائي على مسرح الشمس

المطربة الأردنية مكادي نحاس (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد المطربة الأردنية مكادي نحاس لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في الأردن، وذلك في تمام الثامنة مساء السبت 6 نوفمبر.

وتعود مكادي لجمهورها الأردني بسهرة غنائية على مسرح الشمس بالعاصمة عمان، تحتفل خلالها بإطلاق أجدد أغنياتها «أنا وياك»، المقرر طرحها في ميني ألبوم يتضمن الأغنية بتوزيعين مختلفين وقطعتين موسيقيتين أيضا من تلحين وتوزيع يزن الهجري.

وتأتي هذه الإطلالة المنتظرة بعد أصداء النجاح الجماهيري الذي حققته مكادي نهاية سبتمبر الماضي، إبان مشاركتها في فعاليات مهرجان «جرش الموسيقي للثقافة والفنون».

وتقدم المطربة الأردنية خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها، مثل «هيا على هيا»، «يا عمة»، «ما أشقاه»، مع تقديمها العرض الأول لأجدد أغنياتها «أنا وياك»، التي ظهرت للنور بشكل فيديو كليب، وتعاونت خلال الأغنية مع الموسيقي السوري يزن الهجري.

تمتد رحلة مكادي نحاس الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها «كان ياما كان» الذي خاضت خلاله مغامرة التغني باللهجة العراقية في مطلع الألفينات، وأتبعته بألبوم «خلخال» غاصت به في عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقي كملحنة وكاتبة أغانٍ، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث «جوا الأحلام»، ومن ثم اختتمت مشوار ألبوماتها مع «نور» برفقة مقام للإنتاج، منذ 6 سنوات.