بالصور: حضور كثيف في العرض الأول لـ«قمر 14» في «الجونة السينمائي»

صناع فيلم «قمر 14» على السجادة الحمراء لمهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

شهدت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي»، الإثنين، مجموعة متميزة من العروض والفعاليات التي كان من أبرزها عرض فيلم «غروب» للمخرج المكسيكي الشهير ميشيل فرانكو الذي شارك في وقت سابق هذا العام في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ورشح لجائزة الأسد الذهبي. يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

كما عُرض الفيلم المصري «قمر 14»، الذي يشارك في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، والذي شهد حضورا كثيفا من قبل نجوم الفن من مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى الجمهور. الفيلم من إخراج هادي الباجوري، وبطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وشيرين رضا وغادة عادل.

استضاف مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة الحفل السنوي «السينما في حفل موسيقي» والذي يسلط الضوء على موسيقى السينما الخالدة ودورها. وتضمن حفل هذا العام إعادة لمقطوعات كلاسيكية من أفلام سينمائية شهيرة، إضافة إلى موسيقى فيلم «شبح الأوبرا»، ومقطوعة «ليلة القبض على فاطمة» للموسيقار المصري الكبير عمر خيرت. قدم الحفل بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي.

ومن أبرز فعاليات منصة الجونة السينمائية عقدت محاضرة «دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد الإنتاج» والتي قدمها كريم بطرس غالي وفرانك بيازا، اثنين من خبراء ما بعد الإنتاج الرائدين في نتفليكس، وناقشا خلالها موضوعات مثل وضع الميزانية وبناء طاقم ما بعد الإنتاج، والمخاطر الشائعة في مرحلة ما بعد الإنتاج وكيفية تجنبها.

كما أقيمت حلقة نقاشية بعنوان «ضع فيلمك على الإنترنت: مقدمة إلى منصات بث الفيديو» تحدث فيها مجموعة من خبراء منصات بث الفيديو عن مدى أهميتها وكيفية إطلاقها وما الذي تعنيه لمستقبل المحتوى.

مهرجان «الجونة السينمائي» واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري قبل عرض فيلمهما «قمر 14» (خاص لـ بوابة الوسط)

من الحفل الموسيقي الذي أقيم على هامش مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)