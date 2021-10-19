دار كريستا تشهد الاحتفال بمسلسل «هديل»

المسلسل الكرتوني «هديل» من إنتاج الهيئة العامة الليبية للمسرح والخيالة (بوابة الوسط)

احتضنت دار عبدالله كريستا لثقافة الطفل، الإثنين، احتفالية إشهار المسلسل الكرتوني «هديل»، من إنتاج الهيئة العامة للمسرح والخيالة، وسيناريو وإخراج الفنان فتحي الرياني، وبطولة الأخوين سما وحنيفة القايد.

وتخلل الحفل فقرات فنية تضمنت عرضا مسرحيا للدمي «كركر ومرمر»، بعنوان «تخيل» من بطولة الأخوين أبطال المسلسل، تلاه عمل غنائي لمجموعة من الأطفال.

وأوضح الفنان فتحي الرياني في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «هديل» كعمل كرتوني أُنجز بتقنية «d2 إنيميشن» كأول مسلسل كرتوني من إنتاج الهيئة العامة للمسرح والخيالة، من توزيع الفنان علاء العلواني وألحان حسن الجربي، وكلمات عبدالفتاح القايدي، يقدم عبر خمسة 15 حلقة في زمن 7 دقائق مادة إرشادية توعوية، توائم بين أحاسيس الطفولة وبعدها الإنساني العام، ويحاكي نفسية وخيال الطفل بإيقاع ينسجم مع الطقس الاجتماعي وظروف وطبيعة وبيئته الليبية.

وأكد عبدالمنعم الورفلي رئيس إدارة الاستثمار بجهاز إدارة المدينة القديمة، ضرورة الاحتفاء بأدب الطفل وترجمته فنيا.

ويعبر فنان القصص المصورة عدنان القرقني عن أمله في تعزيز مفهوم الثقافة البصرية من خلال الدفع بها صوب المنجز الرقمي، والاستفادة من التطور التقني في مجال الصوت والمحتوى ولغة الإشارة، موضحا أن ما يشجع على خوض تجربة الإنيميشن أن صناعتها ما زالت في طور الفكرة وتمثل فرصة للراغبين في توظيف قدراتهم بالخصوص.

فتحي الرياني (بوابة الوسط)

عبدالمنعم الورفلي، رئيس إدارة الاستثمار بجهاز المدينة القديمة (بوابة الوسط)

عدنان القرقني (بوابة الوسط)

المسلسل الكرتوني «هديل» من إنتاج الهيئة العامة الليبية للمسرح والخيالة (بوابة الوسط)

المسلسل الكرتوني «هديل» من إنتاج الهيئة العامة الليبية للمسرح والخيالة (بوابة الوسط)

جانب من فقرة مسرح الدمى كركر ومرمر (تصوير سالم أبوذيب)