غالي وبيازا يقدمان «دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد الإنتاج»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 04:50 مساء
محاضرة في إطار مهرجان الجونة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

تعد مرحلة ما بعد الإنتاج هي الخطوة الأخيرة في نقل القصة من النص إلى الشاشة، حيث تمزج الصورة بالصوت والمؤثرات لخلق الصورة المكتملة للفيلم.

وصعد ثنائي من خبراء ما بعد الإنتاج الرائدين في منصة نتفليكس للبث التدفقي، كريم بطرس غالي وفرانك بيازا، إلى مسرح TU Berlin في إطار فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الإثنين، لمناقشة وضع الميزانية وبناء طاقم ما بعد الإنتاج المثالي لمشروعك، كما ألقيا نظرة فاحصة على بعض المخاطر الشائعة في مرحلة ما بعد الإنتاج وكيفية تجنبها.

ما وراء الطبيعة
بدأ كريم بطرس المحادثة من خلال تسليط الضوء على العناصر المشترك الرئيسي بين مسلسلي «ما وراء الطبيعة» و«روابي» من نتفليكس سواء كان المحتوى المطلوب التقاطه وتسليمه 4k، وإدارة الألوان من الالتقاط إلى التسليم، إضافة العديد من المخرجين والمحررين، وأخيرًا مراجعة الألوان والمزج.

وقال إنه قبل التصوير، يجب إجراء دورة من أربع ركائز تشمل؛ إعداد الميزانية والجدولة وتوسيع الطاقم وإعداد سير العمل.

علاوة على ذلك، ركز كريم على دور مشرف ما بعد الإنتاج وقال: «الجدولة هي المفتاح للقيام بميزانية ما بعد دور مشرف ما بعد الإنتاج حيث يعرف أين يمكن خلق المرونة. لا يحتاج المنتج إلى المشاركة في عمليات ما بعد الإنتاج اليومية لأنه لديه الكثير من المهام».

وأضاف كريم: «سيقوم مشرف ما بعد الإنتاج بإنشاء ومراقبة ميزانية ما بعد الإنتاج، وفحص المخرجات التعاقدية والتحقق منها بالإضافة إلى الفهم الفني العميق من سير العمل الموقع إلى التسليم».

مرحلة التحقق
في السياق نفسه، قال فرانك بيازا، «مرحلة التحقق مهمة بالنسبة لنا، علينا أن نعرف ما هو نوع الفيلم الذي نصنعه، وما هو الطموح. ومن ثم، لا يمكنك تحديد الميزانية إلا إذا كنت تعرف ما هو طموحك والى اين تريد ان تصل».

وأضاف فرانك: «ضع ذلك في اعتبارك دائمًا عندما تبدأ مشروعك، الميزانية، وتوسيع الطاقم وطموحك، هذه العناصر مثل سير العمل لها تأثيرات عديدة على الميزانية.. توسيع الطاقم ضروري لتحديد كيف يمكنك ربط العملية، ثلاثة محررين لتسريع سير العمل؛ كل واحد يعمل في أسبوع منفصل لاكتساب عدة أسابيع من الكفاءة».

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