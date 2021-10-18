فريال الدالي تشارك في مهرجان شعر الفصحي بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 02:28 مساء
الشاعرة الليبية فريال الدالي في أتيليه القاهرة (أرشيفية)

تشارك الشاعرة الليبية، فريال الدالي، في مهرجان شعر الفصحي في دورته الخامسة التي تحمل اسم «دورة الدكتور حامد طاهر الشعرية والفكرية»، بأتيليه القاهرة للفن والكتاب.

وتستمر الدورة التي انطلقت الأحد حتى الثلاثاء، مع مجموعة من الفعاليات الشعرية والنقدية والموسيقية، بمشاركة عدد من الشعراء والأدباء والنقاد، في رحاب مدينة القاهرة.

وكانت الدالي أحيت مؤخرا أمسية شعرية بأتيليه القاهرة، قدمها الشاعر المصري، جمال القصاص، وألقت عددًا من قصائدها الشعرية المتنوعة، رافقها عزف على آلة العود قدمه الفنان الليبي بشير الغريب، في حضور عديد الشخصيات المنتمية إلى الوسط الثقافي والأدبي المصري، والمتابعين من جمهور الشعر، وعدد من أبناء الجالية الليبية في القاهرة.

صدر للشاعرة فريال الدالي دواوين: «محاولة لصف ازدحام» العام 2006 عن مجلس الثقافة العام، و«أتقفى آثار عطرك» سنة 2009 عن المؤسسة العامة للثقافة، و«في نسق الحكاية» عن وزارة الثقافة 2013، وشاركت في عديد الأمسيات الفردية والجماعية داخل ليبيا، وخارجها.

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