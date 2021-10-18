منافذ لتوزيع الكتاب الليبي في مصر وتركيا

فتحي بن عيسى، الثاني من اليمين، وسالم سعدون، الثالث من اليمين (بوابة الوسط)

أعلنت مكتبة الكون بالقاهرة اتفاقها مع شركة «بزنس كوالتي» في إسطنبول، الإثنين، على تخصيص منفذ لبيع الكتب الليبية داخل تركيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتبة الكون، «بموجب هذا الاتفاق الذي وقعه عن المكتبة، مديرها، فتحي بن عيسى، ومدير شركة بزنس كوالتي، أبوبكر الصديق نور، صار في الإمكان الحصول على منشورات مكتبة الكون وشركائها بداية من اليوم في تركيا من خلال التواصل عبر خدمة واتساب.. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية مكتبة الكون للتعريف بالمنتج الثقافي والبداعي الليبي عالميا».

والخميس، جرى في القاهرة التوقيع على عقد اتفاق بين دار الرواد ممثلة في صاحبها ومديرها، سالم سعدون بطيخ، ومؤسسة دار المعارف المصرية، ومثلها رئيس مجلس إدارة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع، سعيد عبده، تتولى بموجبه الأخيرة توزيع وتسويق الكتاب الليبي في مصر.

وكتب سعدون في صفحته على موقع «فيسبوك» أنه جرى تخصيص مكان بارز للإصدارات بمكتبة دار المعارف الكائنة بشارع عبد الخلق ثروت، وسط البلد في القاهرة.