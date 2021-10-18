«هالوين كيلز» يتصدر شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 11:40 صباحا
الممثلة جيمي لي كورتيس، 8 سبتمبر 2021 في إيطاليا (أ ف ب)

مع اقتراب عيد هالوين، تصدّر فيلم «هالوين كيلز» شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية، خلال عطلة الأسبوع.

وحقق عائدات بلغت 50 مليون دولار في أسبوعه الأول، بحسب ما أظهرت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الصادرة الإثنين، وفق «فرانس برس».

وبذلك بات «هالوين كيلز» أكثر فيلم رعب خلال الجائحة يحقق إيرادات في الأسبوع الأول لعرضه، متقدما على «إيه كوايت بلايس: بارت 2» (47.5 مليون دولار)، رغم توفير الفيلم على منصة البث التدفقي «بيكوك» بالتزامن مع عرضه على الشاشة الكبيرة.

ويشكّل «هالوين كيلز» تكملة لفيلم «هالوين» الذي عرض عام 2018، وتتولى الممثلة جيمي لي كورتيس مجدداً دور البطولة من خلال تجسيدها شخصية لوري سترود، ويشاركها نيك كاسل في دور مايكل مايرز.

وتراجع «نو تايم تو داي»، أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند، إلى المركز الثاني، إذ شهدت مداخله انخفاضاً حاداً عن الأسبوع الفائت، مقتصرةً على 24.3 مليون دولار. وسيكون هذا الفيلم آخر عمل من هذه السلسلة يتولى بطولته الممثل البريطاني دانييل كريغ.

وحلّ فيلم «فينوم: لت ذير بي كارنج» في المركز الثالث بـ16.5 مليون دولار. ويؤدي بطولة الفيلم الممثل البريطاني توم هاردي في دور الصحفي الاستقصائي إيدي بروك الذي تمنحه علاقته مع كائن غريب يدعى «فينوم» قوى خارقة.

وتلاه في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة «ذي آدامز فاميلي 2» الذي حقق إيرادات بلغت 7.2 ملايين دولار.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب «ذي لاست دويل» لريدلي سكوت الذي بلغت إيراداته 4.8 ملايين دولار. ويتولى مات ديمون وآدم درايفر وبن أفليك أدوار البطولة في هذا الفيلم الذي تدور أحداثه في فرنسا خلال القرن الرابع عشر.

وفيما يأتي بقية المراكز العشرة الأولى في الترتيب:
«شانغ تشي أند ذي ليجند أوف ذي تن رينغز» نع 3,5 ملايين دولار

«فري غاي» مع 680 ألف دولار

«لامب» مع 543 ألف دولار.

«كانديمان» مع 460 ألف دولار.

«دير إيفان هانسن» مع 410 آلاف دولار

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