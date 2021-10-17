الفنان التشكيلي صلاح الفلاح

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الأحد 17 أكتوبر 2021, 08:13 صباحا
الفنان صلاح الفلاح عاشق التراث

الفنان التشكيلي صلاح الفلاح

في حوار أجرته الصحفية منى هيبة، من خلال موقع برنيق https://brnieq.ly/?p=4094قال الفنان التشكيلي صلاح الفلاح، الذي وُلد مثلما يقال في «صرة بنغازي»، وهي منطقة سيدي خريبيش، حيث تأسست مدينة هيسبيريديس أو يوسبريدس، ومن بعدها برنيق، وصولا إلى بنغازي: «إنه يعشق التراث، باعتبار أنه جزءًا من هويتنا الليبية وفيه روح الانتماء والأصالة».

الليبيين لا يميلون إلى الألوان الفاقعة.

والمتابع لوحاته، ينتبه إلى أنه بالفعل مهتم بالأصالة التراثية، وينتبه بسهولة إلى أن هذا الاهتمام عبّرت ريشته وألوانه عنه، فهدوء اللون، الذي قد نصفه بأنه أصفر(باهت) يبرز بالتأكيد تسلط هذا اللون على الألوان الليبية، سواء في الطبيعة أو في أذواق الليبيين في انتقاءه ألوان ملابسهم. واضح جدا أن الليبيين لا يميلون إلى الألوان الفاقعة.

 تأثره بالفنان عوض أعبيدة

لعل بدايته مثلما ذكر في المحاورة المشار إليها، أن بداياته، مع أستاذه في مادة الجغرافيا، خلال المرحلة الإعدادية برسم تضاريس وخرائط الوطن العربي، الذي يعد اللون الترابي، بسبب صحرائه، وكذلك تربته، هو بالتأكيد سبب ميوله- حسبما قال- للون الأصفر فكان له التأثير الواضح في طبيعة ألوانه، ولعل ما أكد ذلك هو ممارسة هوايته، أثناء عمله بالصحراء الليبية، ناهيك عن تصريحاته بتأثره بالفنان عوض أعبيدة.

مسيرته الفنية بدأت سنة 1997  http://alwasat.ly/news/art-culture/204861 ومنها خاض الفنان مراحل وتجارب في التجريدية والسريالية والواقعية التعبيرية، وفي اعتقادي أن هذا الأسلوب الأخير هو ما استقر عليه، وهذا ما عبر عنه خلال معارضه الداخلية والخارجية، والتي زادت على 40 معرضا، من بينها معرض أقامه إلى طلبة قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة بنغازي، في إطار تقديم مشروع تخرج لطلبة القسم بالكلية. وقال خلاله: «من مهام الرسام التشكيلي التعريف بالحياة القديمة».

والفنان صلاح الفلاح عضو في رابطة الفنانين ببنغازي، وأيضا عضوية الأمانة العامة، وكذلك الرابطة العربية للفنون. وهو أيضا أحد أعضاء منتدى بنغازي الثقافي الاجتماعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عين على الانتخابات» | النائب عصام الجهاني عن القوانين الانتخابية
فيديو
«كتف بكتف»..أول صلاة فجر في المسجد الحرام دون تباعد اجتماعي
عربى
«فاينانشال تايمز»: الصين اختبرت صاروخا أسرع 5 مرات من سرعة الصوت
دولى
وزير الدفاع اللبناني: أحداث الطيونة لن تتكرر.. والقوى الأمنية منتشرة
دولى
بالفيديو: صلاح يواصل استدعاء روح مارادونا في أهدافه الساحرة بالدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
ماكرون يقر ويندد بـ«جرائم لا مبرر لها» ارتكبتها باريس بحق الجزائريين قبل ستين ...
دولى
إياد علاوي يدعو القضاء العراقي إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات
عربى
«نتفليكس» تطلق مسابقة لاكتشاف «مخرجي الغد» في أفريقيا
ثقافة وفن
حفلات ليلية على شاطئ في السعودية توفر وقتا «ممتعا» لروادها
عربى
بالفيديو.. ماكرون يتحول إلى لاعب كرة قدم ويسجل هدفا
رياضة عالمية
أغرب من الخيال.. رضيع يقتل أمه رميا بالرصاص
منوعات
جريدة «الوسط»: خصومات برلمانية وحكومية تهدد المسار الانتخابي
ليبيا
مركز أميركي: الانتخابات مجرد أداة ضبط «ناعمة» لأزمة ليبيا.. وهكذا يمكن الوصول ...
ليبيا
«الشؤون الاجتماعية»: صرف منحة الزوجة والأبناء لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
ليبيا
«هديل» أول مسلسل كرتوني من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح
ثقافة وفن
تقرير فرنسي: مرشحون للرئاسة في ليبيا يخوضون معاركهم في واشنطن
ليبيا
الدبيبة: إطلاق برنامج للإقراض «دون ربا» خلال أسبوعين
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن مقترحا لإجراء انتخابات مناطقية في ليبيا وفق جدول زمني
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم يبلغ سعر «لاندر روفر ديسكفري» 2023؟