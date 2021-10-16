«الجونة السينمائي»: مسابقة لدعم التحول الرقمي في عالم السينما

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 05:21 مساء
مهرجان الجونة السينمائي يدعم الحلول التكنولوجية ودورها الفعال في تسهيل الصناعة (خاص لـ بوابة الوسط)

شهد جسر الجونة السينمائي، الجمعة، مسابقة سينماتك المقامة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مقر الجامعة الألمانية بالجونة.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف شركات ريادة الأعمال التي تملك حلولًا تكنولوجية لتسهيل عملية صناعة السينما وتطويرها.

وتأتي المسابقة تحت إطار «مسار السينماتك»، ويعد أول مسار في العالم يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، للارتقاء بصناعة الأفلام، عن طريق ريادة الأعمال.

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانة أمينة خليل، والفنانة والمنتجة صبا مبارك، والمنتجة شاهيناز العقاد، والمخرج رامي رزق الله، وبالإضافة إلى المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة جيميناي أفريقيا، والمؤسس لمسار سينماتك في مصر والعالم.

وشاركت في المسابقة 13 شركة ناشئة محلية وإقليمية، وحظيت كل شركة ناشئة على فترة زمنية تكونت من 3 دقائق لعرض أفكار مشاريعها المختلفة، والإجابة على أسئلة اللجنة، وقيَّمت اللجنة المشاريع بعد عرض كل فكرة من خلال «تطبيق» للحفاظ على خصوصية التصويت، وحدد الفائزين بناءً على أعلى تقييم حصلوا عليه من اللجنة.

الجوائز
الجائزة التي حصل عليها الفائزون هي منحة عبر الإنترنت في ريادة الأعمال من جامعة أجورا للبيزنس، حيث حصل الفائز بالمركز الثالت على منحة 30% والفائز بالمركز الثاني على 50% والمركز الأول على منحة كاملة.

وحصل على المركز الثالث Quad A من أوغندا، التي تستهدف تعيين وتوفير مهندسي الصوت في أفريقيا، وخلق منصة تخدم منطقة أفريقيا بالكامل، إضافة إلى وجود أكاديمية لتعليم المهندسين، وتعمل الأكاديمية سنويًا على تعليم وتخريج مهندسي الصوت.

والمركز الثاني كان من نصيب Int Media الشركة الناشئة في مجال الخدع السينمائية، التي نجحت في دمج 3 تطبيقات في تطبيق واحد لتوصيل الصورة بأكثر شكل واقعي للمشاهد، وتقلل الوقت بنسبة 30% و50% من وقت العمل على هذه المشاهد حيث بعض المشاهد قد تأخذ شهورًا وسنين طويلة.

أما المركز الأولفحصلت علية شركة Step Inside التي نالت إعجاب جميع الحاضرين من فنانين وصناع السينما، حيث فكرة التطبيق هي تسهيل وتسيير الراكور للفنانين لتفادي الأخطاء البشرية، وعمل جولات في المولات التجارية والمحلات لتسهيل التحضير للشخصيات.

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