«الجونة السينمائي»: افتتاح معرض «كريستوف كيشلوفسكي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 03:29 مساء
مهرجان الجونة السينمائي يشهد افتتاح معرض المخرج البولندى الشهير كريستوف كيشلوفسكي (خاص لـ بوابة الوسط)

افتتح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، معرض المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي.

ويعد المعرض إحياء للذكرى الخامسة والعشرين لوفاة كيشلوفسكي، وصمم وجهز المعرض منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبوسيف.

ويضم المعرض 23 ملصقًا من متحف السينما في لودز، وكلها مستوحاة من أفلام كيشلوفسكي.

وحضر الافتتاح انتشال التميمي مدير المهرجان وبشرى رئيس العمليات والمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان ومنسق المناظر ومهندس الديكور أنسي أبوسيف.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في مصر، الخميس، وتستمر حتى 22 من أكتوبر الجاري.

وشهدت بداية هذه الدورة تسليم الفنان أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي وتكريم خاص للنجم المصري الراحل سمير غانم.

مهرجان الجونة السينمائي يشهد افتتاح معرض المخرج البولندى الشهير كريستوف كيشلوفسكي (خاص لـ بوابة الوسط)
مهرجان الجونة السينمائي يشهد افتتاح معرض المخرج البولندى الشهير كريستوف كيشلوفسكي (خاص لـ بوابة الوسط)
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