عرض «القاهرة - برلين» بمهرجان الجونة «السبت»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 01:27 مساء
الفيلم القصير «القاهرة - برلين» يعرض ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعرض الفيلم القصير «القاهرة - برلين»، السبت، بقاعة الجامعة الألمانية في الساعة ٩.٤٥ مساء، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وتدور قصة الفيلم حول «نور» قبل ساعات من رحلتها الذاهبة بلا عودة، تتحول ليلتها الأخيرة في القاهرة إلى رحلة مزعجة مليئة بصراعات أبوية وذكورية مجتمعها، ومع نفسها وهي تحاول الحفاظ على سرها الخفي.

ويشار إلى أن العرض الثاني للفيلم بالمهرجان، ١٧ أكتوبر الساعة ٦.٤٥ مساءً، في الجامعة الألمانية.

الفيلم من إخراج أحمد عبدالسلام، وإنتاج شركتي فوڨ وأندر دوج بالتعاون مع ليزارد فيلم، وبطولة مريم الفرجاني وإبراهيم النجاري ونبيل نور الدين، ومن تأليف أحمد حسني ومدير التصوير مصطفى الكاشف والمنتج جوزيف عادل.

درس أحمد عبدالسلام الإخراج بجامعة MetFilm للفنون السينمائية بلندن وحصل على درجة الماجستير، وبدأ حياته المهنية كمساعد مخرج في العديد من الأفلام الروائية الطويلة والمسلسلات المرموقة.

وتتسع خبرته كصانع أفلام لتغطي عددًا من الأنواع السينمائية والتي تتسم بطابع حداثي ورائد يمتزج بتأثره بما يعيشه جيله من الشباب المصري. ومن المعروف عن عبدالسلام قدرته على الجمع بين أساليب سينمائية أنيقة وأعمال ذات طابع تجاري في الأساس، فيعطي خليطته نتاجًا مميزًا.

يعد «القاهرة - برلين» باكورة أفلام شركة فوڨ (fauve)، وهي شركة مصرية تعطي مساحة لصانعي الأفلام والمحتوى السمعي بصري، ونطاقًا للتفاعل والتجريب والحوار يخدم ممارسات الفنون البصرية. كما تهدف إلى البحث الإبداعي المستمر والفعال عن مشاريع ومواهب ومشاركتهم في إيجاد حلول ذكية ومبتكرة لتسهيل العمل على مشاريعهم؛ من خلال تقديم الدعم المالي أو المعنوي أو التشبيك، من خلال خلق شبكة تبدأ من القاهرة وتمتد إلى أنحاء العالم.

وتهتم فوڨ برفع مستوى صناعة الأفلام المستقلة من خلال تزويد صانعي الأفلام باستراتيجيات صناعية وتسويقية مخصصة، والتي تشمل التمويل والخطط المالية وإدارة المشاريع وكذلك تسويق وتوزيع أفلامهم.

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