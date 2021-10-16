«نتفليكس» تطلق مسابقة لاكتشاف «مخرجي الغد» في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 10:10 صباحا
شعار نتفليكس (أ ف ب)

تحت عنوان «قصص شعبية أفريقية بقالب جديد»، أطلقت مجموعة نتفليكس بالشراكة مع منظمة «يونسكو»، الخميس، مسابقة للأفلام القصيرة.

وتستهدف المسابقة اكتشاف «المواهب الجديدة» لدى المخرجين الشباب في أفريقيا جنوب الصحراء، وفق «فرانس برس».

وأوضح النيجيري، بن أماداسون، المسؤول عن المحتويات الأصلية وصفقات الاستحواذ لدى نتفليكس في أفريقيا، خلال زيارة إلى باريس أن «هذه المبادرة ترمي إلى البحث عن مواهب جديدة وقصص شعبية هامة تشكل جزءا كبيرا من تراثنا وثقافتنا في أفريقيا».

وسيحصل الفائزون الستة في هذه المسابقة على مبلغ 25 ألف دولار لكل منهم كما سيحصلون على تدريب ومواكبة من مهنيين في القطاع.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أن الرابحين سيفيدون أيضا من ميزانية قدرها 75 ألف دولار لصنع أفلام قصيرة وتصويرها وإنتاجها لبثها على نتفليكس في 2022.

وعلى الراغبين بالمشاركة في المسابقة التي تستمر حتى 14 نوفمبر المقبل، أن يكونوا بين سن 18 عاما و35، وأن يكونوا مقيمين ومتحدرين من بلد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وأن تكون لديهم خبرة مهنية لسنتين على الأقل (وخمس سنوات على الأكثر) في مجال المرئي والمسموع.

وأشارت اليونسكو ونتفليكس إلى أن «الكثير من المخرجين الصاعدين يواجهون صعوبات في إيجاد تمويل والبروز مما يتيح لهم التركيز على مواهبهم وتطوير مسيرتهم الإبداعية».

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