المغيربي يحاضر عن «الانتخابات الليبية» في مركز «وهبي البوري»

محاضرة للدكتور محمد زاهي المغيربي أستاذ العلوم السياسية عن انتخابات 24 ديسمبر (بوابة الوسط)

نظم مركز وهبي البوري الثقافي، ببنغازي، الخميس، محاضرة للدكتور محمد زاهي المغيربي، أستاذ العلوم السياسية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة قاريونس، عن انتخابات 24 ديسمبر.

وتحدث المغيربي، قائلا: «كلنا أبناء هذا الوطن ويجب علينا التواصل، وليست هناك مشكلة متجذرة في الواقع الليبي بل المشكلة من النخب السياسية المهيمنة التي توظف المشاكل لصالحها وهي التي تجرنا للخلاف».

وذكر أستاذ العلوم السياسية أن «المجتمع الليبي بخير ومشكلتنا في غياب الرؤية المشتركة في ظل هذه الأجواء»، ثم تحدث عن الانتخابات قائلا: «وبفرض أننا نستطيع أن نجري هذه الانتخابات فكيف يمكن أجراؤها وعلى أي أساس وما هو النظام الممكن؟» فذكر أنه «لو ننظر إلى خارطة النظم الانتخابية سنجد هناك أنواعا متعددة من النظم وفقا لظروف البلد ووفقا لمختاري هذا النظام لما يحقق لهم من مصلحة».

ونبه المغيربي إلى «إننا نعيش في مجتمع متعدد، هناك تعدد في الأفكار والرؤى، وكل طرف يريد أن يسيطر، وبالتالي سيحاول أن يحقق نظام انتخابي يناسب له».

نظم انتخابية محايدة

أكد أنه لا توجد نظم انتخابية محايدة، ثم تحدث عن أنواع الأنظمة، مشيرا إلى أن «النظام الانتخابي الموجود حاليا هو أقرب إلى أن يعيد المخرجات نفسها، وعلى الأحزاب أن تعمل على التوعية السياسية وتقديم مرشحيها الفرديين»، مضيفا أنه على أحزاب التيار المدني ألا تتنافس مع بعضها البعض وتكون خطة مشتركة.

وتحدث المغيربي عن أهمية استمرار العملية الانتخابية بغض النظر عن نتائجها فقال: «علينا أن نتعلم من أخطأنا وأن نحافظ على خطواتنا نحو أفق أفضل بآلية مدنية».

ونوقشت كل النقاط التي ذكرها المغيربي وكل الجوانب المتعلقة بالانتخابات؛ فالجميع تساءل، هل ستكون هناك انتخابات وتأثير الدول الخارجية وهل سيتم قبول النتائج وكيف يمكن أن تتوحد القوى المدنية والدور الأمريكي في الوضع الليبي.

وختم المغيربي معقبا على بعض الأسئلة بأن المشكلة في الواقع الليبي هو أنه لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث، فالمتغير أكثر من الثابت، وأيضا من يريد الانتخابات في الداخل والخارج كثيرون وأيضا من لا يريدها هم كثر، كما ركز على الناحية الأمنية بذكره أنها مهمة جدا، وعول على «لجنة 5+5 لأنها تمثل الأطراف سيكون عليها رهان كبير في تأمين الانتخابات».

محاضرة للدكتور محمد زاهي المغيربي أستاذ العلوم السياسية عن انتخابات 24 ديسمبر (بوابة الوسط)