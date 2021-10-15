«رولينغ ستونز» لم تُدرج أغنيتها «العنصرية» في برنامج جولتها

ميك جاغر وأعضاء «رولينع ستونز» في ولاية ميزوري، 26 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

لم تدرج فرقة «رولينغ ستونز» أغنيتها الشهيرة «براون شوغر» في برنامج جولتها الأميركية نظرًا إلى وصف البعض نصها بأنه عنصري، رغم انتقاده العبودية.

وفي مقال نشرته أخيرًا صحيفة «لوس أنجليس تايمز» سُئل عازف الغيتار في الفرقة كيث ريتشاردز لماذا لم ترد «براون شوغر» في قائمة الأغنيات التي تؤديها الفرقة خلال جولتها التي انطلقت في 26 سبتمبر الفائت، بعد شهر من وفاة عازف الدرامز فيها تشارلي واتس، فأجاب: «لقد لاحظتم هذا، أليس كذلك؟»، وفق «فرانس برس».

ونقلت الصحيفة الصادرة في كاليفورنيا عن ريتشاردز قوله: «أحاول مع الآخرين أن أفهم أين تكمن المشكلة. ألا يدرك أحد أنها أغنية عن فظائع العبودية؟ لكنهم يريدون دفنها. في الوقت الراهن، لا أرغب في نزاع» مع هؤلاء.

إلا أن عازف الغيتار البالغ 77 عامًا، أضاف: «آمل أن نتمكن يومًا من إحياء الطفل». أما مغني الفرقة ميك جاغر فقال: «لقد غنينا +براون شوغر+ كل ليلة منذ العام 1970، ولذلك نقول لأنفسنا أحيانا +سنزيلها في الوقت الراهن لنرى النتيجة+.. قد نعيد إدراجها».

وتتناول «براون شوغر» التي أطلقت العام 1971 وأصبحت إحدى أشهر أغنيات «رولينغ ستونز» مواضيع العبودية والجنس والمخدرات من خلال صور نساء تعرضن للجلد ورجال يستغللنهن لإشباع رغباتهم.

وتصاعدت الانتقادات للأغنية في الأعوام الأخيرة، إذ اعتُبرَت «عنصرية». ووُصفَت في مقال نشرته «نيويورك ماغازين» سنة 2015 بأنها «فظة ومتحيزة جنسيًا وتنطوي على عنف مذهل في حق النساء السوداوات».

وأقرّ ميك جاغر في مقابلة العام 1995 مع مجلة «رولينغ ستونز» بأنه لم يكن ليكتب «هذه الأغنية اليوم». وقال «كنت على الأرجح لأمارس الرقابة الذاتية.. يعلم الله ما أتحدث عنه في هذه الأغنية. إنها فوضى. هي تجمع دفعة واحدة كل المواضيع الأكثر اتسامًا بالفُحش».